玉置浩二が楽曲提供した竹原ピストルの新曲が、アルバム『玉置浩二の音楽世界 II』に収録決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■玉置浩二が竹原ピストルのポエムに曲をつけて完成した「万年補欠の大声援」は、アルバム『玉置浩二の音楽世界 II』のためにレコーディングされた完全新曲!

玉置浩二が楽曲提供を行った名曲を収録したアルバムの第2弾『玉置浩二の音楽世界 II』が、4月16日に発売されることが決定した。

2024年12月に『玉置浩二の音楽世界』が発売され、改めてメロディメーカーとしての圧倒的な才能に注目が集まるなか、『玉置浩二の音楽世界 II』にも、誰もが知る人気曲からレア曲まで、世代、ジャンルも幅広い全24曲が収録される。

なかでも、竹原ピストル「万年補欠の大声援」は、竹原ピストルのポエムに、玉置浩二が曲をつけたことから生まれた、今作のためにレコーディングされた楽曲となっている。

今作も、ジャケット写真は玉置浩二自身が描いた絵画を起用。また、多くの作品でタッグを組んできた作詞家の松井五郎によるライナーノーツも収録される。

なお、2月20日22時より、NHK総合にて、玉置浩二の音楽世界の魅力に迫る『The Covers スペシャル 玉置浩二ナイト!』が放送。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2024.12.18 ON SALE

Various Artists

ALBUM『玉置浩二の音楽世界』

2025.04.16 ON SALE

Various Artists

ALBUM『玉置浩二の音楽世界 II』

<収録曲>

DSIC1

1.ハードレイン・ブルー/風間杜夫

2.忘れない/高橋真梨子(「高」ははしごだかが正式表記)

3.昔イタリアで/石川セリ

4.胸の振子/薬師丸ひろ子

5.あまのじゃく/斉藤由貴

6.かなうなら夢のままで/小椋佳

7.ima just gumba(がんばろう)/柳葉敏郎

8.DISTANCIA~この胸の約束~/杏子

9.太陽は振りむかない/和田アキ子

10.雨のレクイエム /中森明菜

11.「月」に吠える朝/GAO

12.あゝ人恋し/香西かおり

DISC2

1.FEMME FATAL /池田聡

2.愛なんだ/V6

3.祈り/イルカ

4.傍にいる/吉田美奈子

5.虹のラララ/MISIA

6.& You/鈴木雅之

7.悲しみにバイバイ/加藤登紀子

8.セレナーデ/ジェロ

9.あゆみ/中村あゆみ

10.My Star/青田典子

11.ママとカントリービール/竹中直人

12.万年補欠の大声援/竹原ピストル

番組情報

NHK総合『The Covers スペシャル 玉置浩二ナイト!』

02/20(木)22:00~22:45

再放送:02/24(月・祝)23:50~24:35

MC:リリー・フランキー 上白石萌歌

語り:永積崇

カバーズゲスト:後藤真希 斉藤由貴 さかいゆう 徳永英明 ※50音順

スペシャルメッセージ:玉置浩二

<曲目>

徳永英明「ワインレッドの心」(安全地帯/1983年)

斉藤由貴「悲しみよ こんにちは」(斉藤由貴/1986年)

さかいゆう「嘲笑」(ビートたけし/1993年)

後藤真希「サザン・ウインド」(中森明菜/1984年)

<The Covers 玉置浩二 名曲カバーセレクション> ※過去のカバーからセレクション映像

鈴木雅之「メロディー」(玉置浩二/1996年)

ジェジュン「メロディー」(玉置浩二/1996年)

平原綾香「田園」(玉置浩二/1996年)

岡村和義(岡村靖幸×斉藤和義)「夏の終りのハーモニー」(井上陽水・安全地帯/1986年)

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/

玉置浩二 OFFICIAL SITE

https://saltmoderate.com/