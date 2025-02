大阪発の百名店「ちゃん系焼肉」が神田に誕生！ 注文後にカットする極厚肉が人気（東京・神田）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・神田にオープンした全席カウンターの焼肉店。大阪スタイルでいただける、都内では希少なお店です!

焼肉やっちゃん 神田店(東京・神田)

外観 写真:お店から

2024年12月25日、JR神田駅西口から徒歩約3分のところに「焼肉やっちゃん 神田店」がオープンしました。場所は、多くのサラリーマンや学生で賑わう神田西口商店街に位置します。

「焼肉やっちゃん」といえば、カウンター席のみの「ちゃん系焼肉店」の元祖とも言える存在。大阪・京橋の本店は「食べログ 焼肉 WEST 百名店 2021」にも選出されています。

調理シーン 写真:お店から

店主の中村氏は、焼肉店を中心にさまざまな飲食店を経験。客として訪れた「焼肉やっちゃん」の味と接客に惚れてフランチャイズに加盟し、お店をオープンさせたそうです。

なんといってもお店のウリは、注文が入ってからカウンター席の目の前でお肉を手切りするライブ感。新鮮な塊肉を手際よく美しくカットする調理シーンは圧巻です。

上タン塩 写真:お店から

お店の焼き物は、どれも1人前200g。通常のお店の2倍はあります。冷凍肉は一切使わず、鮮度を保った冷蔵肉のみを使用。ボリュームと肉質を考慮しても、驚愕のコストパフォーマンスと言えそうです。

一番のおすすめは、厚切りで提供する「上タン(塩レモン)」2,728円。厳選した牛タンの根元・タン芯のみを使用しているため、厚切りでも歯切れがよく、食べる人の心を掴むイチオシメニューです。焼きは基本各自で行いますが、店主にお願いすると目の前のロースターで絶妙な焼き加減に仕上げてくれますよ。

上ハラミ(わさび醬油) 写真:お店から

同じく厚切りで提供するサシが美しい「上ハラミ(わさび醤油)」2,728円も人気。冷蔵ならではのジューシーな肉質と噛むたびにあふれ出す旨みがやみつきです。九州系の甘めの醤油に、たっぷりのわさびを付けて食べるのがおすすめです。

焼き肉は部位によって、タレかわさび醤油の2種類から選べます。深いコクと甘辛い風味が特徴のもみダレは、門外不出のレシピで作られるオリジナル。ご飯とお酒が止まらなくなる極上の味わいです。

やっちゃんが贈る極上コース 写真:お店から

初来店には、人気メニューを一通り楽しめる「やっちゃんが贈る極上コース」6,649円がおすすめ! 焼き物は上タン塩と上ハラミのほか、上バラ、ホルモンミックス、一品料理はココロ刺しとキムチの盛り合わせ、〆に特製カレーおじやがついた全7品のコースです。

カウンター 写真:お店から

店内にはL字形のカウンターが16席あり、オープンキッチンの活気あふれる空間は、いつ訪れても大賑わい。大阪スタイル“ちゃん系”焼肉店ならではの温かい雰囲気が魅力の新店です。

食べログレビュアーのコメント

分厚いタン 写真:お店から

『分厚い肉が苦手な人ほど行ってほしい。

ネクストレベルの美味しさです。

肉の捌き、肉の火入れ、共に丁寧で感動しました。

目の前で肉を捌いているのを見ることができるのですが、

本当に美味しいところしか出さない徹底ぶり。それはそれは美味しい訳ですよ。

タン、ハラミ、ホルモンミックスをいただきましたが、量もあるのでこの3種で大満足』(maripiokinokoさん)

「センマイ刺し」880円 写真:お店から

『やはりまずは「タン」分厚くカットされ味付けされたタンは絶品でした。

(最初からビール・ご飯かきこめます!!)

次に「ハラミ」こちらも厚めにカットされているので、1切れ口に入れただけで口の中がいっぱいになる幸せの逸品

(とにかくお酒とご飯が進む!!)

箸休めにはもったいない「センマイ刺し」食感が残るような処理をしているので噛むたびに「シャクシャク」と音が鳴る程

刺しが大好きなので、いろんなお店で食べてきましたが、ここのはトップレベルで美味しいです。

〆の「特製カレーおじや」なんですが、結局のところ、美味しすぎてお代わりしましたw

いわゆる日本のカレーではなく、スパイスの効いたスープカレーなのでお肉を食べた後でも全く重たくなくゴクゴク食べられました。

お酒もだいたいが500円程度なので気にせず注文が出来ます』(ぎゅーへーさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆焼肉やっちゃん 神田店住所 : 東京都千代田区内神田2-12-2 このはなビル 2FTEL : 050-5595-3584

文:斎藤亜希

