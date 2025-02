2024年第2四半期決算で2000億円以上の赤字を計上し、他社による事業買収のうわさが出ているIntelについて、かつて主任エンジニアだったことがあり、半導体業界で「伝説のエンジニア」として知られるジム・ケラー氏が「素晴らしいIntelには1兆ドル(約150兆円)の価値があると思う」と評価しました。Jim Keller says a 'great Intel' is worth $1 trillion, company would be sold at fire sale pricing if sold now | Tom's Hardware

you build value by having a great goal and a team that loves working to the goal.



Intel built the fastest cpus on the best process.



this is not unlocking shareholder value, it's a fire salehttps://t.co/ele5GXyLud



it makes me sad— Jim Keller (@jimkxa) February 18, 2025

I think a great Intel is worth $1 trillion. Seems a little careless to throw w it away— Jim Keller (@jimkxa) February 18, 2025

ケラー氏は、「Intelの取締役会が、株主価値を高めるために会社を売却しようとしている」という話を受けて、「素晴らしい目標を持ち、その目標に向かって取り組むことを愛せるチームを抱えれば、価値を築くことができます。Intelは最高のプロセスで最速のCPUを作りました。(会社売却は)株主価値を高めるものではなく、投げ売りでしかありません。とても悲しいことです」とコメント。アナリストのピエール・フェラッグ氏からの「(会社には)大きな夢を抱く時期と、次の大きな事業に向けた地ならしの時期があるのではないでしょうか。Intelは経営状態のいいBroadcomファミリーに加わり、AlteraとMobileyeはそれぞれの道を歩み、Intelのファウンドリは国の資産になって我々が守り再生させていく、というわけにはいかないのでしょうか」という返信があり、ケラー氏は「私は素晴らしいIntelには1兆ドルの価値があると思います。それを投げ捨てるのは、ちょっといい加減なように思えます」と述べました。また、「既存の役員を解雇してIntelを非公開企業にする」というアイデアについて尋ねられ、「難しいけれど、実行は可能でしょう。大きな目標があり、信じる仲間がいるときの人間は驚くべきものです」とコメントしています。なお、ニュースサイト・Tom's Hardwareは、IntelをめぐるBroadcomとTSMCによる買収のうわさについて、「アメリカ第一主義」のトランプ大統領のもとで、台湾企業であるTSMCによるIntelのファウンドリ買収話を進めることが可能なのかについて疑問を呈しています。また、Broadcomには資金力があり、製品部門を買収する可能性があるものの、Intelの所有権が変更されることによってAMDとのクロスライセンス契約が自動的に終了するため、これまで共有されてきた最先端情報にアクセスできなくなることになるのではないかとも指摘しています。BroadcomとTSMCがIntelの事業を分割して買収することを検討しているとの報道 - GIGAZINE