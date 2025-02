ACLEのベスト16対戦カードが決定！ 準々決勝以降はサウジアラビアで集中開催、優勝賞金は18億円【ACLE2024-25】

アジアサッカー連盟(AFC)は20日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)2024-25の決勝開催地を発表した。新たな大会方式で行われているACLE。西地区、東地区ともにリーグステージが終了し、ラウンド16進出チームが決定した。日本から参加しているヴィッセル神戸、横浜F・マリノス、川崎フロンターレはいずれもラウンド16進出を果たしていた。AFCは2024-25シーズン、2025-26シーズンのACLEの決勝会場を決定。サウジアラビアのジェッダにあるキング・アブドラ・スポーツシティとプリンス・アブドラ・アル・ファイサル・スタジアムが選ばれた。

◆ACLE 2024-25 ラウンド16組み合わせ

なお、両スタジアムは2027年にサウジアラビアで行われるAFCアジアカップの開催地でもある。ACLEは準々決勝以降が4月25日〜5月3日まで集中開催され、準々決勝の2試合と準決勝の1試合がそれぞれ両スタジアムで開催。決勝はキング・アブドラ・スポーツシティで行われる。なお、優勝チームには1200万ドル(約18億円)が賞金として贈られ、アジアのクラブサッカー史上最高額となる。賞金は2023-24シーズンの3倍に。準優勝チームには600万ドル(約9億円)が贈られることとなる。なお、ラウンド16はホーム&アウェイの2試合となり、すでに対戦カードも決定している。【東地区】横浜F・マリノス (日本) vs 上海上港 (中国)川崎フロンターレ (日本) vs 上海申花 (中国)ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア) vs ブリーラム・ユナイテッド (タイ)光州FC (韓国) vs ヴィッセル神戸 (日本)【西地区】アル・ヒラル (サウジアラビア) vs パフタコール (ウズベキスタン)アル・アハリ・サウジ (サウジアラビア) vs アル・ラーヤン (カタール)アル・ナスル (サウジアラビア) vs エステグラル (イラン)アル・サッド (カタール) vs アル・ワスル (UAE)