½÷»Ò½é¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¶½¹ÔÀ®¸ù¡¢¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤¬¶È³¦¤Ë°ìÀÐ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿ÍÂ¿¤¹¤®¡×£³¡¦£±¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤Ç¾¡¼ê¤Ë°ÕÍß¡Ö£´·îÎ¾¹ñ£²Ï¢Àï³ð¤¨¤ë¡×
¡¡¥ë¥Á¥ã¥ê¥Ö¥ì¤Îº×Åµ¡Ö£Ì£Õ£Ã£È£Á¡¡£Æ£É£Å£Ó£Ô£Á¡Ê¥ë¥Á¥ã¥Õ¥§¥¹¡Ë¡ô£³¡×¡Ê£³·î£±Æü¡¢¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢£Ã£Í£Ì£ÌÆüËÜ½÷»Ò²¦ºÂ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦²¦¼Ô¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥á¥¥·¥³¤«¤éÍèÆü¤¹¤ë£Ã£Í£Ì£Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥¢¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¡ÖËÉ±Ò¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î£±£°·î¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥á¥¥·¥³¿Í¤òÁ´°÷¤Ö¤ó²¥¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¡¢Å¨ÃÏºÆ¾åÎ¦¤ØÂ©´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥Ê¥®¤Ïº£·î£±£¶Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¼«¼ç¶½¹Ô¤Ç¡¢½÷»Ò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡Ê£´£µ¡Ë¤È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤ß¤ÎÂç²ñ¤ò³«ºÅ¡£Ç®Àï¤ÎËö¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î£±£¶£°£³¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÀ®¸ù¤ÎÍ¾±¤¤â»Ä¤ëÃæ¡¢¡Ö¤â¤¦Àª¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈËÜµ¤¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤Ç¤¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤¬£³£¸ºÐ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢£¶Ç¯¤Ç¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££±£¶£°£°¿Í½¸¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡¶È³¦¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¡¢¡Ö£±»î¹ç¡¢£±¶½¹Ô¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤«¤òÃÎ¤ì¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È£²½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¥²¥íÅÇ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Çä¤ì¤¿¤éÇä¤ì¤¿¤Ç£±£¶£°£°¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î»î¹ç¤ò¡Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¼«¼ç¶½¹Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ï¡ËÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¾å¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¯É¬Í×À¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤½¤ì¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯°ìÈÖÁ°¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¹¤²¤¨¤¤¤¤²ñ¸«¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¤ò±£¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¼«¿®¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢£´·î£²£¶Æü¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¼ç¶½¹Ô¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¬¡¢Íâ£²£·Æü¤Ë¤Ï¥ë¥Á¥ã¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂç²ñ¤âÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¡Ö£´·î¤ËÎ¾¹ñ¡Ê¹ñµ»´Û¡Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢£³·îËÉ±Ò¤¹¤ì¤Ð¡Ê¼«¼ç¶½¹Ô¤ËÂ³¤¯¡ËÎ¾¹ñ£²Ï¢Àï¤â¸«¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¾¡¼ê¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¡¢¥ë¥Á¥ã¥Õ¥§¥¹¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥á¥¥·¥³´Ñ¸÷¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÂÎ¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£Î¾¹ñ£²Ï¢Àï¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£