¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¤¬»²²Ã¤·¤¿´Ú¹ñ·³¤È¤Î¹çÆ±·±Îý¤¬¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

´Ú¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ï20Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¡ÖB-1B¡×¤äÊÆ´ÚÎ¾·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬»²²Ã¤·¤¿¹çÆ±·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ËÀïÎÏ¤Ê¤É¤ÇÆ±ÌÁ¹ñ¤ò¼é¤ë¡Ö³ÈÂçÍÞ»ß¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢·±Îý¤ÎÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹çÆ±·±Îý¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤È´Ú¹ñ¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áÇú·âµ¡¤Ê¤É¤Î¡ÖÀïÎ¬»ñ»º¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÎ¬Çú·âµ¡¤¬´Ú¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤âÈ¿È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£