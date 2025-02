©ABCテレビ

7人組ダンス&ボーカルグループ・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE(以下「PSYCHIC FEVER」)が、空前の大ヒットを記録した『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』のリリース当時について語った。世界中を熱狂させる彼らの、当時のリアルな思いとは……?

【動画】アメリカツアーで初披露! PSYCHIC FEVER新曲『Cold Rain』振り入れ現場にカメラが密着

PSYCHIC FEVERは、7人とも所属事務所・LDHが運営するダンススクール・EXPG STUDIOからの叩き上げ。厳しい下積みを経て2022年にメジャーデビューした直後に、活動の拠点をタイへ移し、約半年間の武者修行に挑んだ。そんな彼らの代表曲といえば、2024年にリリースした『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』。TikTokにて、総再生回数が2億6000万回を突破して話題になった。

『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』によって、PSYCHIC FEVERの名が世界中に知れ渡ったことに、メンバーが驚いたのは言うまでもない。当時の心境について渡邉廉は、「『マジ!?』って思って。もうビックリ」とコメント。同じく半田龍臣やJIMMYも、「こんな世界各国の方々まで広がるとは正直思っていなかったので、さすがにビックリ」「誰も予想していなかったので、マジで緊急事態みたいな。『何事、何事?』みたいな」と明かした。

中西椋雅は、「この楽曲が一気に広まったことによって繋がったお仕事もありますし、ライブもありますし。ある意味僕たちのターニングポイント」と語った。その仕事の1つが、2024年7月に彼らが出演した「Japan Expo Paris 2024」だ。

ヨーロッパまでPSYCHIC FEVER旋風が巻き起こり、小波津志は「1曲出ただけでこんなに国が広がりますかって。本当に想像していなかった」と衝撃を受けたという。WEESAも、「自分が想像していた倍の倍のお客さんが来てくださっていて。しかも、全員振りつけを覚えているくらいの勢いで。結構『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』のバズを実感した瞬間でもありました」と、当時を振り返った。

PSYCHIC FEVERの勢いは留まることを知らない。2024年に日本・マレーシア・タイをめぐるアジアツアーを大成功させた彼らは、アメリカツアーへ初挑戦した。PSYCHIC FEVERの世界進出は、もちろん彼らの努力の賜物だが、国境を越えてエールを送る大勢のファンのおかげでもある。そのため剣は、「応援してくださる方に感謝」「もっと頑張らないとなっていうのは、常にいろいろな国に行くたびに思います」と笑顔で明かした。

なお、PSYCHIC FEVERの密着映像は、2月16日深夜に放送されたLDH所属アーティストたちの番組『Rising Sun ~後戻りはしないOne Way Road~』(ABCテレビ)で公開された。