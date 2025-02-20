

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41558.86 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40978.69 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40631.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40380.87 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40362.67 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39951.68 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39783.06 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39704.25 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39540.68 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39352.07 均衡表雲上限(日足)

39226.96 均衡表転換線(週足)

39185.24 13週移動平均線

39167.74 均衡表基準線(日足)

39149.70 6日移動平均線

39129.68 25日移動平均線

39078.09 均衡表雲下限(日足)

39064.48 75日移動平均線

39025.10 均衡表転換線(日足)

38776.94 26週移動平均線

38718.69 ボリンジャー:-1σ(25日)



38678.04 ★日経平均株価20日終値



38673.60 200日移動平均線

38587.42 ボリンジャー:-1σ(13週)

38307.69 ボリンジャー:-2σ(25日)

37989.60 ボリンジャー:-2σ(13週)

37913.92 新値三本足陰転値

37896.70 ボリンジャー:-3σ(25日)

37849.63 ボリンジャー:-1σ(26週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37391.78 ボリンジャー:-3σ(13週)

36922.32 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35995.02 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 46.74(前日61.40)

ST.Slow(9日) 57.19(前日64.71)



ST.Fast(13週) 41.20(前日47.45)

ST.Slow(13週) 52.28(前日54.36)



［2025年2月20日］



株探ニュース

