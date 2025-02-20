　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41558.86　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40978.69　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40631.55　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40380.87　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40362.67　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39951.68　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39783.06　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39704.25　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39540.68　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39352.07　　均衡表雲上限(日足)
39226.96　　均衡表転換線(週足)
39185.24　　13週移動平均線
39167.74　　均衡表基準線(日足)
39149.70　　6日移動平均線
39129.68　　25日移動平均線
39078.09　　均衡表雲下限(日足)
39064.48　　75日移動平均線
39025.10　　均衡表転換線(日足)
38776.94　　26週移動平均線
38718.69　　ボリンジャー:-1σ(25日)

38678.04　　★日経平均株価20日終値

38673.60　　200日移動平均線
38587.42　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38307.69　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37989.60　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92　　新値三本足陰転値
37896.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37849.63　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37391.78　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36922.32　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35995.02　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　46.74(前日61.40)
ST.Slow(9日)　　57.19(前日64.71)

ST.Fast(13週)　 41.20(前日47.45)
ST.Slow(13週)　 52.28(前日54.36)

［2025年2月20日］

株探ニュース