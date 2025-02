回転寿司チェーン「くら寿司」では、回転レーンを活用した楽しいサービス「プレゼントシステム」を展開中!

事前予約不要で利用でき、パレードのような楽しい音楽に乗せて、輝く装飾と抗菌寿司カバー「鮮度くん」に入った特別メニューがやってくる楽しいサービスです☆

くら寿司「プレゼントシステム」

パレードのようにポップな音楽にのせて、輝く装飾と中身の見えない仕様の抗菌寿司カバー「鮮度くん」に入った特別メニューが回転レーンを流れ、お客様の元へ届くというもの。

特別メニューの隣にはパネルがあり、ゲストのテーブルに差し掛かると、「おめでとう」や「ありがとう」というメッセージが。

カバーが自動で開き、商品を取ることができる仕組みになっています。

各席に設置されているタッチパネルから、特別メニューとメッセージを指定し注文。

するとパレードのように、ポップな音楽にのせて、輝く装飾と特別メニューが回転レーンを流れ、ゲストの元へ届きます!

「プレゼントシステム」が席に近づくと、特別メニューとセットで流れてくるパネルに、指定したメッセージが表示、音声で流れます。

いよいよ到着すると、「注目!」という音声とともに、特別仕様の抗菌寿司カバー「鮮度くん」のふたが自動でオープン。

中から注文された特別メニューが登場します。

このサービスは事前予約不要で、席に着いてからタッチパネルで注文できる手軽さも魅力。

「スマホで注文」を活用することで、相手に知られずに注文するサプライズな演出も可能です。

オーダーレーンではなく、あえて回転レーンで提供することで、注文してから届くまでのドキドキやワクワクという“サプライズならではの体験”も楽しめます☆

クリスマスなどの季節イベントはもちろん、家族やパートナー、友人、同僚など、さまざまな相手との特別な日や、日頃は伝えにくい感謝の思いを伝える機会、“推し”の記念日など、色々なシーンで楽しめます。

「プレゼントシステム」導入店舗

「プレゼントシステム」は全国のくら寿司77店舗で導入されています。

※上記のほか、東京都7店舗(池袋東口、浅草ROX、渋谷駅前、西新宿、高田馬場駅前、原宿、アトレ大森)、大阪府3店舗(なんば日本橋、道頓堀、なんばパークスサウス)は2024年11月16日より導入済

「プレゼントシステム」メニュー

「プレゼントシステム」で選べるメニューは3種類。

※12月21日〜

※予定数量に達し次第、販売終了となります

※トッピングなど商品の使用素材は、時期により異なります

彩りフルーツケーキ

価格:1,000円

ミルクのコクと甘みが特徴の北海道産加糖練乳入りホイップクリームをたっぷり使用したデコレーションケーキ。

その甘さと贅沢に盛り付けたフルーツとの相性が抜群です。

一人で贅沢に楽しめるホールサイズ。

みんなでシェアして楽しむのもおすすめ☆

たっぷりフルーツのプリンアラモード

価格:800円

店内で手作りし、卵黄のみを使用することで濃厚な味わいに仕上げたプリンをベースに、いちごやマンゴーなどのフルーツを贅沢に使用したプリンアラモード。

丸みのある透明グラスに盛り付けられ、どこから見ても華やかな見栄えで、まさに宝石箱のようなスイーツです。

特撰ばらちらし

価格:1,000円

シャリにちりばめたかに身の上に、まぐろやサーモンなどの海鮮をふんだんに使用したばらちらし。

彩り豊かで豪華な見た目にもこだわった、寿司屋ならではの本格的なちらし寿司です。

いくらとうにのトッピングが、さらに特別感を演出します。

回転レーンのパレードでお祝い!

くら寿司「プレゼントシステム」の紹介でした☆

