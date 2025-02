浜崎あゆみが2月20日、自身のInstagramを更新。何かの撮影が行われたと思わせるような写真を続けて投稿している。

浜崎は「#撮影用にネイルチェンジ」「#てかさ」「#ネイルの食い込み方」「#ほっぺ穴開いとるやろ」とタグづけし、緑色が際立つオークランド・アスレチックスのキャップにパーカーというスケータースタイルのファッションの写真を投稿。ネイルチェンジしたという指でほっぺを指差すショットや帽子を深く被った姿、手足のネイルの写真、最後は全身ショットを披露している。

ファンからは「何着ても可愛いすぎるし、ネイルも可愛い」「ボーイッシュな感じが似合ってます グリーンが凄く似合う 春っぽいカラーのネイルもいい感じです」「今回はネイルめっちゃナチュラルなんだね! ほっぺに穴開いとるやろのセルフツッコミ笑っちゃったww」「可愛いです 撮影が気になります!」「ピンクも、青も、赤も、緑もなんでも似合うのはなんでー」「美少年ayu、可愛すぎる」などのコメントが寄せらた。

続いての投稿では「No title… you know what I mean」(タイトルなし…私が何を言っているかわかるでしょ)という意味深な言葉を英語で綴り、前の投稿でのパーカーを脱いだ姿と思われる、緑色の上着を着用した抑えた色のロングヘアの浜崎が、自撮り写真を3枚投稿。最後の1枚では悪戯に舌出しショットも披露している。

この緑色のファッションが印象的な2つの投稿にファンからは「何色でも似合うのほんとすごい ハイトーンも好きだけど今の髪色も好き」「あゆちゃん黒髪ロングも素敵すぎてわたしが困っちゃう」「可愛すぎてびっくりしました!!!!!!!!!」「美しい 今日も撮影かな? 情報解禁楽しみにしてます」など、次なる動きへの期待の声が寄せられている。

(文=本 手)