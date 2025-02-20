明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・景気先行指標総合指数

００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：００ 英・小売売上高

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



※東証グロース上場：ブッキングリゾート<324A>



出所：MINKABU PRESS