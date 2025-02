2児の母で歌手の浜崎あゆみ(46)が、20日までに自身のインスタグラムを更新。息子が作った“バレンタインカード”を披露した。写真には「BE MY VALENTINE!」「MY Love FOR you KeePs GROWiNG!」と印字されたものに、シールや色付けでデコったカードが2枚。投稿では「お兄ちゃんがMy valentineに弟を選んでて可愛すぎて悶絶 スナックをシェアしたいそうだ」「来年はわたしも選ばれるよう精進します」と兄弟の仲良しぶりが感じられるエピソードを明かした。

また、ハッシュタグでは「#弟は絵を描いていて #ママはチョコバナナ #お兄ちゃんは唐辛子 #と言った」と次男のカードについて補足説明し、ちゃめっ気たっぷりに「#家族ひねり長いイメージなの何」とツッコんだ。コメント欄には「仲良し兄弟カワイー」「カラフルで、かわいいね」「レインボーのハートあるのが最高」「のりぺたぺたの跡が愛おしい」「天使くんたちの発想が可愛すぎる」「ほっこり」「素敵な投稿ありがとう」などの声が寄せられている。浜崎は2020年1月、公式ファンクラブサイトで「私、昨年末に天使を産みママになりました」と長男の出産を報告。21年5月には「この春、無事に大切な家族がひとり増えて」と次男が誕生したことを伝えている。