¡Ú²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Û¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ØÁ°¸þ¤¡¡¡Ö£´¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¡¡Natural Lag¿·¶Ê¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤ªÈäÏªÌÜ
£´¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖNatural Lag¡×¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤µ¤ó¡¢Ê¡ÅÄÃÒ¼ù¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ù¥Î¥Ö¥æ¥¤µ¤ó¡¢Louis¤µ¤ó¤¬¡ÖÆÃµÞ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ X ¤´¾è¼Ö100Ëü¿ÍÃ£À®µÇ° ËÌÀé½»±Ø²¼¤êÆÃµÞÀìÍÑ¥Û¡¼¥à ¿·È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤ªÈäÏªÌÜ¼°¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Û¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ØÁ°¸þ¤¡¡¡Ö£´¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¡¡Natural Lag¿·¶Ê¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤ªÈäÏªÌÜ
¿·È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖDa-iCE¡×¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖNatural Lag¡×¤Î¿·¶Ê¡ØStep By Step¡Ù¤Ç¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤ÎÅìÉðÅ´Æ» ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²óÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØStep By Step¡Ù¤Îºî»ìºî¶Ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î²ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È±Ø¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ð¥¤¥È¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¡É¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÈäÏªÌÜ¼°¤Ç¤Ï¡¢È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤¬±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¼ÂºÝ¤ËÎ®¤ì¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÈÄ»È©¡ª¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡ª¡É¤È¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¥®¥¿¡¼Ã´Åö¤ÎÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡È¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤é½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡É¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç²¿¤«È¿¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë²ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥¿¡¼¤ÎÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡È°ÊÁ°¡¢¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¥é¥¦¥ó¥¸¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¤Ë¤â¾è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï³«Êü´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼ÀÊ¤âÇØ¤Î¹â¤µ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÂ¤Ã¤¿»þ¡¢Áë¤¬Á´Éô¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ê¥«¥Õ¥§¤¬¾ïÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹Ã´Åö¤Î¥¢¥Ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÅÅ¼Ö¾è¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¼ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤æ¤Ã¤¯¤êåºÎï¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°û¤á¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£·î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥àÃ´Åö¤ÎLouis¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÈºÇ¶á´¨¤¹¤®¤Æ¡¢²¹Àô¤ËËÜÅö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ´ÅÜÀî²¹Àô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÖÂ¼¤µ¤ó¤â¡¢¡È£´¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡É¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢²ÖÂ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¡ØStep By Step¡Ù¥¸¥§¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤ª½Ë¤¤¤Î²ÖÂ«¤È¶¦¤ËÅìÉðÅ´Æ»¤ËÂ£Äè¡£ÅìÉðÅ´Æ»¤«¤é¤Ï¡ÖÆÃµÞ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ X ¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥È¤´¾·ÂÔ·ô¡×¤¬²ÖÂ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾·ÂÔ·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤¨¡¼¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡ÊÀè¤Û¤É¸ì¤Ã¤¿µ´ÅÜÀî²¹ÀôÎ¹¹Ô¤¬¡ËÁáÂ®³ð¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¹¤°¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡É¤ÈÅú¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û