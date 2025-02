3月8日の「国際女性デー」に合わせて、シンボルカラーの”HAPPY YELLOW”をテーマにしたメニュープロモーションを「ウェスティンホテル横浜」が開催。

館内の料飲施設に、期間限定で鮮やかなイエローづくしのランチとデザートが登場します☆

ウェスティンホテル横浜「国際女性デー」メニュー

期間:2025年3月1日(土)より順次

国連が制定する3月8日の国際女性デーに合わせて、日本でも「女性の生き方を考える日」として『国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA』を全国で展開中。

男女共にジェンダー平等を考え、アクションする日として「国際女性デー」を日本でも社会的ムーブメントとすべく、2030年までに47都道府県での開催を目標に全国に拡大しています。

2025年3月8日の「国際女性デー」に合わせて、新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」ではメニュープロモーションを展開。

「国際女性デー」のシンボルである「ミモザの花」とHAPPY WOMAN FESTA 2025のシンボルカラー「HAPPY YELLOW|ハッピーイエロー」をテーマにしたメニューが、2025年3月1日から登場します!

開業初年から女性のエンパワーメントとジェンダーレスな社会実現を願う「HAPPY WOMAN」の活動に賛同し、自分らしく生き生きと輝く女性を応援してきたウェスティンホテル横浜。

2025年もシンボルカラー「HAPPY YELLOW|ハッピーイエロー|幸せの黄色」をテーマに、鮮やかなイエローづくしのランチとデザートが提供されます☆

3階 喫水線 ランチセット「花結び」

期間:2025年3月1日(土)〜3月8日(土)

時間:ランチ 11:30〜14:30(L.O. 14:00)

料金:3,500円(税・サ込)

予約・問い合わせ:045-577-0870(レストラン予約 10:00-19:00)、Webサイト

ホテル3階の喫水線では2025年3月1日〜3月8日まで、国際女性デーをテーマにした特別なランチセット「花結び」を期間限定で提供。

女性のエンパワーメントとジェンダー平等の社会実現をテーマに掲げる「Happy Woman」の理念に共感し、すべての方が楽しめるメニューとして考案されています!

ミモザの花をイメージした黄蕪や唐墨、薄焼き卵など、自然の彩りを活かした鮮やかなイエローの食材をふんだんに使用。

気持ちまで明るくなるような一皿に仕上げています。

「唐墨うどん」や「茶巾寿司」など、伝統的な和食の技術に料理長・天田内の遊び心を加えたランチセットです☆

23階 ロビーラウンジ/シュガーマーチャント「ガトーミモザ 〜レモンとフロマージュ〜」

期間:2025年3月1日(土)〜5月31日(土)

時間:11:00〜22:00

料金:テイクアウト 950円(税・サ込)/イートイン 1090円(税・サ込)

予約・問い合わせ:045-577-0870(レストラン予約 10:00-19:00)、Webサイト

ホテル23階では、国際女性デーを祝う特別なスイーツ「ガトー ミモザ 〜レモンとフロマージュ〜」をラインナップ。

春を象徴するミモザの花にインスパイアされた、鮮やかなミモザイエローとレモンの形をデザインに取り入れたメニューが登場します!

カラーやデザインで、女性の強さ・美しさ、そしてしなやかさを表現。

爽やかなレモンコンフィと濃厚なレモンカード、軽やかなチーズムースが織りなすハーモニーが一口ごとに春の訪れを運ぶスイーツです。

また、テイクアウトだけでなく、ロビーラウンジにてイートインも楽しめます☆

鮮やかなイエローのランチとスイーツを、3月8日の「国際女性デー」に合わせて展開。

ウェスティンホテル横浜の「国際女性デー」メニューは、2025年3月1日より提供です☆

