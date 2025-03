東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「スペインブッフェ」を開催!

太陽の国・スペインの陽気な風土を感じさせるメニューの数々が、ブッフェスタイルで提供されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」スペインブッフェ

価格:※ソフトドリンクバー込み

・平日 ランチブッフェ:大人 5,400円/シニア (65歳以上) 4,900円/小人(4〜12歳) 2,700円

・土日祝 ランチブッフェ:大人 6,500円/シニア (65歳以上) 6,000円/小人(4〜12歳) 3,250円

・ディナーブッフェ:大人 8,000円/シニア (65歳以上) 7,000円/小人(4〜12歳) 4,000円

※3歳以下のお子様は無料です

※土日祝のみランチ90分、ディナー120分の利用制限があります

※「65歳以上」料金での利用は、年齢が分かる身分証明書の提示が必要です

提供期間:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)

ブッフェメニュー例:

前菜・人参マリネとオレンジのサラダ・生ハムとオリーブのトマトサラダ・パタタス・ブラバス風ポテトサラダ・スパニッシュオムレツ・イワシのマリネメイン・魚介のパエリア・コシード・マドリレーニョ・サルスエラスープ・ソパデアホ

提供場所:シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1F ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

スペインの代表的な料理が一堂に集まる、贅沢なラインナップが用意される、グランカフェの「スペインブッフェ」

アサリやムール貝、イカやタコなどの魚介をふんだんに使用したスペインの代表料理「魚介のパエリア」をはじめ、

スペインの代表的なタパス料理「パタタス・ブラバス」をポテトサラダ風にアレンジした「パタタス・ブラバス風 ポテトサラダ」

新鮮なイワシを酢やオイル、ハーブなどで漬け込んだ、爽やかで風味豊かな「イワシのマリネ」などが登場。

ほかにも郷土の味わいが感じられる煮込み料理のスペイン風ポトフ「コシード・マドリレーニョ」や、トマトの豊かな風味が広がる「サルスエラ」などがラインナップされます。

太陽の恵みを受けた、

鮮やかな色合いと奥深い旨味が特徴的な地中海の美味が堪能できるブッフェです☆

フラメンコパフォーマンス

開催日程:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)の土曜日・日曜日・祝日

※レストラン利用者向けのパフォーマンスとなります。

開催時間:12:00〜、13:45〜

所要時間:1公演10分〜15分程度

期間中、スペイン気分をより一層盛り上げるフラメンコパフォーマンスを開催。

華麗な衣装に身を包んだダンサーに加え、情感豊かな歌い手と力強い旋律を奏でるギター奏者が共演し、情熱と躍動感に満ちたステージが届けられます。

※スケジュールや出演者は変更になる場合があります

出演:フラメンコダンサー AYAKO HAYASHI氏 プロフィール

幼少からピアノを習いクラシック音楽に触れてきた、フラメンコダンサーのAYAKO HAYASHI氏。

次第にスペイン音楽やフラメンコのリズムに惹かれ、東京大学フラメンコ舞踏団でフラメンコをはじめました。

2013年に渡西経験後、2014年よりフラメンコ教室「Estudio Rin」を主宰。

2016年より東京大学フラメンコ舞踏団講師を務めています。

2019年の全日本フラメンココンクール ファイナリストです。

ホテル 色鮮やかな地中海の味わいと、陽気な美食のひとときに浸ることができる期間限定ブッフェ。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」にて2025年3月1日より提供が開始される「スペインブッフェ」の紹介でした☆

