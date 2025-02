夏の風物詩「サマーソニック 2025」第1弾アーティスト発表として、ヘッドライナーにFALL OUT BOY(フォール・アウト・ボーイ)が来日することがわかった。

フォール・アウト・ボーイは2001年結成、シカゴ出身の4人組。2003年の第1作『Take This to Your Grave』でポップパンク/エモシーンの注目を集め、2005年の『フロム・アンダー・ザ・コーク・ツリー』で新ヒーローとなった。3作目『インフィニティ・オン・ハイ - 星月夜』は全米チャート1位を初獲得し、人気を不動のものとする。映画『ゴーストバスターズ』(2016)主題歌リメイクでも知られる。

開催は2025年8月16日~17日。東京会場はZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ、大阪会場は万博記念公園。チケット、先行受付等の詳細は次回発表時に公開となる。