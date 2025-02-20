＜個人投資家の予想＞ 02月20日 11時 ＜個人投資家の予想＞ 02月20日 11時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4584) キッズバイオ 東証グロース

(4598) デルタフライ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード

(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード

(141A) トライアル 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(9101) 郵船 東証プライム

(3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム

(4578) 大塚ＨＤ 東証プライム

(3641) パピレス 東証スタンダード

(3691) デジプラ 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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