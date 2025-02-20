＜個人投資家の予想＞ 02月20日 11時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード
(141A) トライアル 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9101) 郵船 東証プライム
(3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム
(4578) 大塚ＨＤ 東証プライム
(3641) パピレス 東証スタンダード
(3691) デジプラ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(6835) アライドＨＤ 東証スタンダード
(141A) トライアル 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9101) 郵船 東証プライム
(3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム
(4578) 大塚ＨＤ 東証プライム
(3641) パピレス 東証スタンダード
(3691) デジプラ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS