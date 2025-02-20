¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×ÇÛ¿®²¦¡¦¥³¥ì¥³¥ì¡¢ÅÅ·âÈ¯É½¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë²è³Ñ¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤
ÇÛ¿®¼Ô¤ÇYouTuber¤Î¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë½ÅÂçÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥³¥ì¥³¥ì¤¬·ëº§Àë¸À¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È¥ª¥Á¡É¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡©ËÜÅö¡×¡Ö¥Í¥¿¤Ê¤Î¤«¥¬¥Á¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÆüº¢¤Î¸ÀÆ°¤Î¤»¤¤¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤é¡¦¡¦¡¦¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë²è³Ñ¡×¤È¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬YouTuber¤ÎHIKAKIN¤µ¤ó¤Î·ëº§È¯É½Æ°²è¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÀÐ°æ Íµª)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥³¥ì¥³¥ì¤¬·ëº§Àë¸À¡Û
º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï·ëº§»ØÎØ¤â¡©¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤Ï19¡Á20Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇÛ¿®¤·¤¿¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Ãæ¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¿¼¹È¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï·ëº§»ØÎØ¤È»×¤ï¤ì¤ë»ØÎØ¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È¥ª¥Á¡É¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡©ËÜÅö¡×¡Ö¥Í¥¿¤Ê¤Î¤«¥¬¥Á¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÆüº¢¤Î¸ÀÆ°¤Î¤»¤¤¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤é¡¦¡¦¡¦¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë²è³Ñ¡×¤È¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬YouTuber¤ÎHIKAKIN¤µ¤ó¤Î·ëº§È¯É½Æ°²è¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÀÒ¤Ï¤»¤º¡¢»ö¼Âº§¤ÈÌÀ¤«¤¹Æ±Æü¤Î¥Ä¥¤¥¥ã¥¹ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤È2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ³°½Ð¤ä³°¿©¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¡£ºÊ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþÀÒ¤â¹µ¤¨¡¢»ö¼Âº§¤òÁªÂò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶áÆüÃæ¤ËÂ³Êó¤â½Ð¤¹¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÀÐ°æ Íµª)