NPB最多となるシーズン60本塁打の記録を持つ元ヤクルトのウラディミール・バレンティン氏(40)が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。つば九郎への思いをつづった。

ヤクルトが前日19日に、「これまで、つば九郎を支えてきた社員スタッフが永眠いたしました」と発表した。

バレンティン氏は「rest in peace my best frend」(親友よ、安らかに眠れ)とつづり、つば九郎との写真を複数枚投稿。お立ち台で2人でガッツポーズする写真には「この2人はいつもヒーローだ。I love you」とも記した。

バレンティン氏は11年から19年までヤクルトでプレー。13年にはシーズン60本塁打を放ち、NPB最多記録を樹立した。

また、野球評論家のG・G・佐藤氏も自身のXで「このフリップ芸もあなたからパクったものです。あなたの影響力は絶大でした。ゆっくり羽を休めて下さいありがとうつば九郎」と記し、「GGエラーマン」と書いたフリップを持つ写真を投稿した。

元ヤクルトの川崎憲次郎氏もXで「つば九郎ウソだと言ってくれ!!!!!勝手に飛んでいくなよ!!!!!たのむ、帰ってきてくれ」と担当者の突然の訃報を悼んだ。