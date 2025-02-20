■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(4598) デルタフライ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(6835) アライドＨＤ　 東証スタンダード
(141A) トライアル　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3641) パピレス　　　 東証スタンダード
(3691) デジプラ　　　 東証グロース
(8411) みずほＦＧ　　 東証プライム
(8306) 三菱ＵＦＪ　　 東証プライム
(3922) ＰＲＴＩＭＥ　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS