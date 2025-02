ソニーは傘下のゲームスタジオであるBungieでゲームディレクターを務めたベテラン開発者のクリストファー・バレット氏を解雇したことで、同氏から訴訟を提起されています。この訴訟において、バレット氏はソニーが多額の報酬を支払うことを嫌って自身を解雇したと主張しているのですが、ソニーはバレット氏が女性従業員に送ったセクハラメールの数々を公開し、解雇の理由はセクハラにあると主張しました。

Sony pushes back hard against Bungie veteran's wrongful termination lawsuithttps://www.gamefile.news/p/sony-bungie-christopher-barrett-lawsuit-responseEx-Bungie Dev's Creepy Texts To Women Released In Court Casehttps://kotaku.com/bungie-ex-marathon-christopher-barrett-lawsuit-texts-18517655462024年3月、当時Bungieのエグゼクティブクリエイティブディレクターを務めていたバレット氏は、複数の女性社員に対して「不適切で不快なメッセージを送った」という内部調査結果を受け、解雇されました。これを不服としたバレット氏は、2024年12月にBungieの親会社であるソニーを相手に訴訟を起こしています。訴訟の中でバレット氏は、自身が内部調査の末に解雇されたわけではないと主張。自身は解雇に値するような違法行為は行っておらず、ソニーによる自身の解雇は2022年にソニーがBungieを買収したことで自身に支払われることとなるはずの4000万ドル(約60億円)以上の報酬を支払わないための策略の一環であると指摘しました。ソニーが4000億円超でDestiny 2の開発元・Bungieを買収 - GIGAZINEこれに対して、ソニーは2025年2月の第3週になってから128ページにおよぶ法廷文書を提出し、内部調査の一部を公開しています。この法廷文書にはバレット氏が女性社員に送ったとされる9通のメールが含まれており、ソニー側の弁護士は「バレット氏による不正行為のパターンが示されている」と主張しました。バレット氏がある女性社員に送ったメールでは、「まだパジャマを着てるの?」「ボタンダウンの上下みたいな感じ?スウェットパンツ?ルルレモン?」などと尋ねています。バレット氏は別の女性社員を「聖杯」と呼び、「私はあなたを口説いているわけではありません。そう感じてほしくありません」などとメールしています。この女性社員から「彼氏が自分をとても大切に扱ってくれている」という返信が送られてきたため、バレット氏は「そうであってほしい。そうでなければ私はあなたに言い寄るでしょう」とさらにメールを送りました。他にも、Bungieの女性社員によるとバレット氏は夜遅くに酔っ払った状態で電話をかけてくることがあるそうです。女性社員がプライベートを尊重してほしいと頼んでも、FaceTimeで何時間も通話してくるという証言もあります。さらに、「ベッドに横になって君と話しているなんて信じられない」と語りかけてきたこともあるそうです。なお、被害者社員はこのセリフを吐かれた際に、すぐに電話を切った模様。セクハラメールの数々が明らかになったのち、バレット氏の弁護士は「ソニーはテキストメッセージや会話の内容を不誠実に選り好みし、根拠のない断定的な発言でクリストファー(バレット氏)の名誉を傷つけ、雇用契約で支払われるべき金額を支払わないために彼を解雇したことを正当化しようとしています。ソニーが証拠として提出したメールの全文や、通話全内容が含まれていないことは明らかであり、ソニーの提出資料にはクリストファーを解雇する正当な法的根拠や事実的根拠がなにも示されていません」という声明を出しています。