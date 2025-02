岩崎大昇、KEY TO LITとしてテレビ初出演 センター祝福＆川島明からエールも「キテレツでもコロ助でも我々はあなたを応援します」

◆岩崎大昇、KEY TO LITとしてテレビ初出演

【モデルプレス=2025/02/20】KEY TO LIT(キテレツ)の岩崎大昇(※「崎」は正しくは「たつさき」)が、20日放送のTBS系朝の番組「ラヴィット!」(毎週月曜〜金曜/あさ8時〜)に出演。新グループ名として、初のテレビ出演となった。番組冒頭、「KEY TO LITの岩崎大昇です!」と挨拶した岩崎。MCを務める麒麟の川島明は、昨日の出演予告同様に「キテレツ!?」と驚きの声を上げ、「美 少年の岩崎大昇さん…」と尋ねられると「美 少年からKEY TO LITになりまして…」と説明し、さらに川島を驚かせた。

また、ギャル曽根から「うちらの世代といえば、キテレツといえば、大百科なんですよ」とコメントされると、川島は「静かにして下さい!自由に喋っている場合じゃないんですよ!」とツッコミ。続けて「KEY TO LITのセンターですからね」と川島から紹介されるとスタジオから拍手で祝われる場面が。そして、川島から「キテレツでもコロ助でも、我々はあなたを応援します。心からいつまでも応援します!」とエールを送っていた。ジュニアは16日、新たに3組のグループACEes(エイシーズ)、KEY TO LIT、B&ZAI(バンザイ)を結成。岩崎はKEY TO LITとして、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光との5人組グループとして活動していく。(modelpress編集部)情報:TBS【Not Sponsored 記事】