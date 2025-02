ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年2月14日(金)〜2025年8月17日(日)まで、パーク史上初となる『ドラえもん』をテーマにしたアトラクションが登場しています。アトラクション内には、空気中に文字や絵を描くことができる“空気クレヨン・デラックス”など、4Dアトラクションオリジナルのひみつ道具が! 3D映像×振動や水しぶきなど特殊効果の融合により、超リアルに再現された『ドラえもん』の世界へ没入することができます。

小さなお子さんから大人まで、家族や友だちとみんなで一緒にハラハラドキドキの大冒険を楽しみましょう!

■ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜

期間:開催中〜2025年8月17日(日)

場所:シネマ 4-D シアター (ハリウッドエリア内)



数十億円の価値がある絵画が発見されたニュースを横目に、

夏休みの宿題である“絵”に取り組むのび太。

その前に、突然絵の切れ端が落ちてきた。

ひみつ道具「はいりこみライト」を使い絵の中に入って探検していると、

そこはなんと、ニュースで話題の絵画に描かれた、

中世ヨーロッパの世界だった!

絵に描かれた壮大な中世ヨーロッパの世界に飛び込み、ドラえもんとのび太たちが大冒険を繰り広げるスリルあふれる作品です。公開日は2025年3月7日(金)。ぜひ劇場に足を運んでみてくださいね♪



ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025



写真左上から時計周りに「ドラえもんのわくわく! チョコ&ぶどうパフェ」、「のび太のらくがき?! ダブルカレープレート」、「ドラえもんたちといっしょにお絵かき!キッズプレート」、「 絵かきドラえもんのふわとろオムレツ&ハンバーグプレート」、「ドラえもんのカラフルペイント・レアチーズケーキ」

「スタジオ・スターズ・レストラン」では、アトラクションの世界観にさらに浸れるフードを、2025年2月13日(木)から期間限定で楽しめます。

映画最新作のテーマである“アート”を表現した、絵筆でドラえもんが楽しくお絵描きしている「絵かきドラえもんのふわとろオムレツ&ハンバーグプレート」、のびのびと落書きを楽しむのび太をイメージした「あいがけカレープレート」、ドラえもんのミニまんやチョコペンでお絵描きを楽しめるタルトが付いた「ドラえもんたちといっしょにお絵かき!キッズプレート」など、みんなで楽しめるおいしいメニューが多数登場!

チョコとブドウのカラフルなパフェや、水彩画のようなアートなチーズケーキなどのデザートも。レストランでも、映画と同様のワクワクドキドキを体験してくださいね♪



「シネマ 4-D ストア」では、絵画の世界から飛び出したかのような、ポップでカラフルなドラえもんたちのオリジナルグッズが登場します。

「コレクタブルチャーム」

「ぬいぐるみ」

「カチューシャ」

ドラえもんの世界観が再現された、細部までこだわりいっぱいのパーク限定グッズに目が離せません。

4Dアトラクションをはじめとして、ここでしか楽しめないフードやグッズが盛りだくさん!『ドラえもん』尽くしの特別なユニバーサル・スタジオ・ジャパンをぜひ体感してみてくださいね。

Text:中嶋美月

