多和田葉子、川上未映子、金井美恵子…ノーベル賞候補常連の「米出版社」が語る、いま欧米で「日本人作家の特大需要」が止まらない「驚きの理由」

2024年にノーベル文学賞候補としてブックメーカーにお名前が上がり、いままさに世界的な注目が集まっている金井美恵子さん。

欧州からも関心が寄せられている小説『タマや』は、金井さんの愛猫を思わせる白黒のブチ柄猫・タマが登場し、猫好きにはたまりません。

金井美恵子さんは1967年、19歳の時に「愛の生活」が太宰治賞候補作となってデビュー。1979年『プラトン的恋愛』で泉鏡花文学賞、1988年『タマや』で女流文学賞を受賞されています。

2023年、代表作のひとつ『軽いめまい』の英語版が刊行されると、ヨーロッパ各地で翻訳の依頼が殺到し、いつの間にか世界中でえらい騒ぎに!

読書好きの心をつかんで離さない、金井美恵子さんの海外人気。この波は一体どこからやってきたのか?

ヨーロッパ各地を虜にした作家の魅力に迫るべく、アメリカの出版社・New Directionsの編集者であるTynan Koganeさんに話をうかがいました。

--金井美恵子さんの作品を翻訳出版する前に、これまでも日本人作家の小説を出版されてきたのでしょうか?

New Directionsは長きにわたって日本文学の英訳を出版してきました。1950年代に出版した太宰治の小説、『斜陽』(1956年)と『人間失格』(1958年)は、いまでもとても人気があります。

これまでに芥川龍之介、津島佑子、河野多恵子、遠藤周作、谷崎潤一郎、三島由紀夫、川端康成、萩原朔太郎、平出隆、小山田浩子、金井美恵子、石沢麻依、白石かずこ、多和田葉子など、多くの日本人作家の作品を出版してきました。

出会いは一編の詩

--2017年にThe Paris Reviewに掲載された、A Study of Kanai Miekoという記事を読んで興味を持たれたとうかがいました。金井さん作品との出会いについて教えてください。

きっかけはいくつかありました。

まず2016年、猫の詩のアンソロジーを作成した際に、Kenneth Rexrothと渥美育子の『Women Poets of Japan』(1977年)という本を読みました。その中に金井さんの「In the Town with Catshaped Maze」というすばらしい詩があったんです。不思議と心に残る詩で、もっと彼女の作品を読みたいと思いました。

--小説より先に詩をお読みになったんですね。

ちょうど同じころ、アメリカの作家・Kate Zambrenoから金井さんの短編小説「兎」を薦められました。その奇妙な魅力にあっという間に虜になってしまい、同僚にもおすすめしました。

--ほかにもすでに金井さんに注目している人はいたのでしょうか?

「金井美恵子」についてネットで検索すると、The Paris Reviewの記事以外にも彼女の作品についての記事がいくつかありました。

アメリカの作家・Sofia Samatarのエッセイは非常に興味深く、彼女の作品があまり英訳されていないことを嘆いていました。そしてとくに『軽いめまい』について書かれていました。

--そこから翻訳出版の話が上がったんですね!

私は翻訳者のPolly Bartonの仕事をとても尊敬しているのですが、ちょうど彼女による津村記久子の小説の翻訳を読んだところだったので、さっそく彼女にメールを送りました。『軽いめまい』のレポートと、短いサンプル訳を書いてくれないかとお願いしたんです。

アメリカ読者からの大反響

--企画がはじまった時の気持ちを教えてください。New Directions社内の反応も気になります。

Pollyのサンプル訳とレポートを読んで、私たちの期待は大いにふくらみました。実験的で、ほとんど類を見ず、新たなアイデアに脚光を当てる金井さんの小説は、われわれの読者にぴったりでした。

また個人的にも、長い一文で異なる要素をつなぎあわせるように叙述する金井さんの文体が大好きでした。

New Directionsが1970年代にすでに彼女の詩をアンソロジーで出版していたことも、なんだか運命的に思えました。

--2023年に『軽いめまい』の英語版が刊行された時、アメリカの読者の反応はどうでしたか?

非常に好意的なレビューをたくさんいただきました。

最初に「兎」を薦めてくれたKateがすばらしい解説を書いてくれたおかげで、アメリカの文壇における金井さん作品の位置づけが明確になったと思います。

刊行前から、金井さんの作品には近年国際的に人気を集めている現代日本の作家たちと近いものを感じていました。小山田浩子、村田沙耶香、川上未映子、多和田葉子など、私が心から敬愛する気鋭の作家たちのファンの間で受け入れられることを期待していました。

刊行後、熱狂的な評価を目の当たりにして、期待が確信に変わりました。

--金井さんが英語圏でここまで人気になった理由について、どのようにお考えでしょうか?

日本の本はいま、英語圏で非常に人気があります。読みやすいミステリーから自己啓発書、実験的な詩、古典文学まで、あらゆるものに大きな関心が寄せられています。

金井さんの作品がとくに興味深いのは、それが私たち自身の社会や文化を映し出す鏡となっているからです。翻訳書の中には、他国や他文化をエキゾチックに描きがちなものもありますが、金井さんの作品は平凡な生活の細部を不気味で超現実的なものに仕立て上げ、アメリカの読者にとってもなじみ深い思考や感情へと引きずりこむ力を持っているのだと思います。

