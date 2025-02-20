ÁÏ¶È¼Ôvs¿Æ²ñ¼Ò¡¡¹âºÛ¤Ç¡Ö»Ò²ñ¼ÒÇË»º¡×¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆÃµö¤Î°·¤¤¡×
2·î14Æü¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤Î´ë¶È¤¬¤¢¤ë»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëÆÃµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤¬°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÅìµþ¹âºÛ¡Ê¿åÌîÍ»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇË»º¼êÂ³¤¤ÎÁ°¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤¿ÆÃµö¤Î°·¤¤¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹·ÐºÑÉô¡¦¾¾±º¿·¡Ë
⚫︎Á¥°æÅÅµ¡¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡ÖÇË»º¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¡×
¿Æ²ñ¼Ò¤Ï»º¶ÈÍÑ¥Ý¥ó¥×¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÆüµ¡Áõ¡×¡ÊËÜ¼Ò¡¦Åìµþ¡Ë¤Ç¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÁÏ¸÷²Ê³Ø¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£2023Ç¯5·î¤ËÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬Ç§¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤ÎÁÏ¶È¼Ô3¿Í¤¬Åìµþ¹âºÛ¤Ë¡ÖÂ¨»þ¹³¹ð¡×¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºòÇ¯12·î¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢ÇË»º¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£Â¨»þ¹³¹ð¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÁ¥°æÅÅµ¡¤ÎÇË»º¤Ç¤âÅìµþ¹âºÛ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¥«·î¤Û¤É¤ÇµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤Ï2006Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¾¾ëÂç³ØÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¿å¤ä¶õµ¤¤Î½ü¶Ý¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¿¼»ç³°Àþ¡×¤ò½Ð¤¹LED¤ò¸¦µæ¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æüµ¡Áõ¤ÏÀßÎ©»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î°ìËÜ¾¾ÀµÆ»¤µ¤ó¤é£³¿Í¤Î³ô¼°¤ÏµÄ·è¸¢¤Î¤Ê¤¤Í¥Àè³ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼èÄùÌò£´¿Í¤Î¤¦¤Á¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤á¤¿£³¿Í¤¬Æüµ¡Áõ¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡£¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿°ìËÜ¾¾»á£±¿Í¤¬Ìò°÷¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£
¿¼»ç³°ÀþLED¤ÎÀ¸»º¤ÏÆüµ¡Áõ¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢2015Ç¯¤ËÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤ÎÇò»³¹©¾ì¤ÇÎÌ»º²½¤µ¤ì¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½ü¶ÝÁõÃÖ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÇä¾å¹â¤¬¿¤Ó¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æüµ¡Áõ¤Ï¿¼»ç³°ÀþLED¤Î»Ô¾ì¤¬Åö½é´üÂÔ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
⚫︎»öÂÖ¤Î·Ð°Þ
Æüµ¡Áõ¤ÎÅ¬»þ³«¼¨¤äÅìµþ¹âºÛ¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
2023Ç¯1·î10Æü¡¢Æüµ¡Áõ¤ÏÁÏ¸÷²Ê³Ø¤ÎÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¤ò·è¤á¤ë¡£Æ±·î19Æü¡¢°ìËÜ¾¾»á¤¬Ç¤´üÀÚ¤ì¤ÇÂàÇ¤¡£Æ±·î31Æü¡¢ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤¬LED¤ÎÆÃµö¤ò5²¯7200Ëü±ß¤ÇÆüµ¡Áõ¤ËÇäµÑ¡£Â³¤±¤Æ£µ·î¡¢ÉéºÄÁí³Û¤¬14²¯±ßÍ¾¤ê¤ÇºÄÌ³Ä¶²á¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÁÏ¸÷²Ê³Ø¤¬ÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°ìËÜ¾¾»á¤éÁÏ¶È¼Ô£³¿Í¤Ï¡ÖºÄÌ³Ä¶²á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇË»º¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ÏÆÃµö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁÏ¶È¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÉÔÅö¤ÊÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¨»þ¹³¹ð¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¹âºÛ·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯Ëö¤ËÇË»º¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æüµ¡ÁõÂ¦¤Ï£±·î14Æü¤Ë¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ø¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Îµö²Ä¤ò¹âºÛ¤Ëµá¤á¤ë¡Ö¹³¹ðµö²Ä¡×¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ÏÆ±·î31Æü¤Ëµö²Ä¤·¤Ê¤¤·èÄê¤ò½Ð¤¹¡£
2·î14Æü¡¢Æüµ¡Áõ¤Ï2024Ç¯12·î´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿¼»ç³°ÀþLED»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢Çò»³¹©¾ì¤òº£Ç¯Ãæ¤ËÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Â»¼º¤È¤·¤ÆÆ±´ü¤ËÌó17²¯±ß¤ÎÉ¾²ÁÂ»¤ò·×¾å¤·¤¿¡£ÊÄº¿¸å¤ÏÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ò´Þ¤á¤Æ¹©¾ì¤´¤ÈÇäµÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Â»¼º¤Ï¤³¤ì°Ê¾å½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¿¼»ç³°ÀþLED¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆÃµö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤ÎÇË»º¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìËÜ¾¾»á¤éÁÏ¶È¼ÔÂ¦¤ÏÆüµ¡Áõ¤Ø¤ÎÆÃµö¤ÎÇäµÑ¤¬ÉÔÅö¤Ë°Â¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÁè¤¦»ÑÀª¤À¡£
Åìµþ¹âºÛ¤Ï·èÄê¤Ç¡¢ÆÃµö²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÁÏ¸÷²Ê³Ø¤Î¡Ë»ÙÊ§¤¤ÉÔÇ½¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤Þ¤¿¤Ï»ÙÊ§¤¤ÉÔÇ½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²Á³Ê¤ÎÂÅÅöÀ¤ÎÈ½ÃÇ¤Þ¤Ç¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
⚫︎¹âºÛ¤Ï²¿¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«
Åìµþ¹âºÛ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æüµ¡Áõ¤Ï¡¢¿¼»ç³°ÀþLED¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¡¢ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤¬À¸»º¤ò¤·¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢»ö¶È¤Ç¤Ç¤¿¡ÖÍø±×ÁêÅö³Û¡×¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¹ç°Õ½ñ¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤Î±¿±Ä»ñ¶â¤ÏÆüµ¡Áõ¤«¤é¤Î¼ÚÆþ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
Æüµ¡Áõ¤Ï2014Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¼ý±×ÁêÅö³Û¡×¤¬Ìó3²¯7ÀéËü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈñÍÑÁêÅö³Û¡×¤¬Ìó43²¯7ÀéËü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Îß·×¤ÇÌó40²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ï¼ý±×ÁêÅö³Û¤¬Ìó40²¯6ÀéËü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈñÍÑÁêÅö³Û¤ÏÌó30²¯£µÀéËü±ß¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Îº¹³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10²¯1350Ëü3247±ß¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¿¼»ç³°ÀþLED¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æüµ¡Áõ¤¬ÂæÏÑ´ë¶È¤È¤Ä¤¯¤Ã¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÎÁ¤Î·×60²¯±ß¤Î°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Æüµ¡Áõ¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¹çÊÛ²ñ¼Ò¤¬¡Ë¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüµ¡Áõ¤ÎÆÃµö¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷ÎÁ¤â¡Ö¡Ê»Ò²ñ¼Ò¤Î¡ËÆüµ¡Áõµ»¸¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤Î¼ý±×ÁêÅö³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹âºÛ¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤È°ÑÂ÷ÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡ÊÁÏ¸÷²Ê³Ø¤¬¡Ë¼Â¼Á¾å¡¢¼«¤é¤¬ËÜ·ïÆÃµö¸¢Åù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖºÄ¸¢¼Ô¤ÎÀµÅö¤ÊÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤ÎÆÃµö¤¬¹×¸¥¤·¤¿¼ý±×ÁêÅö³Û¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¡£µÕ¤ËÆüµ¡Áõ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÈñÍÑÁêÅö³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸º³Û¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢10²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÍø±×ÁêÅö³Û¤òÇ§Äê¤·¡¢¤³¤Î¶â³Û¤¬¤¢¤ì¤ÐÉéºÄÁí³Û¤¬14²¯±ßÍ¾¤ê¤Ç¤âºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÁÏ¸÷²Ê³Ø¤ÎÇË»º¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÃµö¤ò¤á¤°¤ë°ìËÜ¾¾»á¤é¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹³¹ðµö²Ä¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æüµ¡ÁõÂ¦¤Ï¡¢2·î7Æü¤ËºÇ¹âºÛ¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¹³¹ð¡×¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£ÆÃÊÌ¹³¹ð¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡£Æüµ¡Áõ¤â14Æü¤Î·è»»²ñ¸«¤Ç¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÇ§¤á¡¢¡ÖºÛÈ½¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤è¤ê¡¢Áá´ü¤Î·èÃå¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æüµ¡Áõ¤ÈÁÏ¶È¼Ô¤ÎÁè¤¤¤Ï¡¢1Ç¯È¾°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤Õ¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¡£º£¸å¤ÏÆÃµö¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨µÄ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìËÜ¾¾»á¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡Öº£¸å¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÆüµ¡ÁõÂ¦¤Î½ÐÊý¤·¤À¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£