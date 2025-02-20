ÂçºåËüÇî¤Î¡ÖÀ×ÃÏÍøÍÑ¡×´ðËÜ·×²è¤Ï¡È²£Ê¸»ú¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡É¤Ç°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡Ä¤½¤ì¤è¤êÀÖ»úÂÐºö¤¬Àè¤Á¤ã¤¦¤«¡©
¡¡4·î13Æü¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç´Ö¤â¤Ê¤¯50Æü¤òÀÚ¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£18Æü¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ×ÃÏÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤¬´ðËÜ·×²è°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥Æ¥£¤ÎÁÏÂ¤¡Ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²£Ê¸»ú¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤À¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤«¡©¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóµ¬Ìó¡×¤ÎÊüÃÖ¤¬°Û¾ï¤¹¤®¤ë
¡¡·×²è°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÌ´½§Âè2´ü¶è°è¥Þ¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥óVer.1.0¡Ê°Æ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À×ÃÏ¤Ï¡¢¡¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥¾¡¼¥ó¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥¾¡¼¥ó£IRÏ¢·È¥¾¡¼¥ó¤Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÀ×ÃÏ³èÍÑ¥¾¡¼¥ó¡¼¡¼¤Î4¤Ä¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë²£Ê¸»ú¤À¤é¤±¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¡£¢¤Î¶è°è¤Ë¤¢¤ë¡Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ó¥«¡¼¥¾¡¼¥ó¡Ó¤òÌÜ¶Ì¤Ë¿ø¤¨¡¢¤¤¤ï¤¯¡Ò¡ÖÈóÆü¾ï¶õ´Ö¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¡Ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£¡Ò¹ñºÝÅª¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄµòÅÀ¡Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¡Ó¤ä¡Ò¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ó¡ÒÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ó¤òÀßÃÖÍ½Äê¡£¡Ò¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡Ó¤È¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤À¡£
¢£¥ë¡¼Âç¼Æ¤â¿¿¤ÃÀÄ
¡¡¥ë¡¼Âç¼Æ¤â¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¡Ö²£Ê¸»ú¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡×¤Ã¤×¤ê¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Û¥Æ¥ë¤ä¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¢¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¤¿¤¤¤é¤·¤¤¡£ÉÜ¡¦»Ô¤Ïº£½Õ¤Ë¤â´ðËÜ·×²è¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤ÇÀ×ÃÏ³èÍÑ·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢¡ÈËü¤¬°ì¤ÎÈ÷¤¨¡É¤Ï¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡18Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Îº£°æ²í¿ÍµÄ°÷¤¬ËüÇî¤ÎÀÖ»úÊäÅ¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµÚ¡£±¿±ÄÈñ1160²¯±ß¤òÏÅ¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹ñÈñ¤Ç·êËä¤á¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡¡Æþ±¡Ãæ¤Î°ËÅìËüÇîÁê¤ËÂå¤ï¤êÅúÊÛ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÉðÆ£·Ð»ºÁê¤Ï¡ÖÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËü¤¬°ìÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤â¸ò¤¨´Ø·¸¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£Åö½é¤Ï¹ñ¸ËÉéÃ´¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¹ñ¸Ë¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤ä½õÀ®¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¤âÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤â·ÐºÑ³¦¤âÀÖ»ú¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±¿±ÄÈñ¤Î8³äÄ¶¤òÏÅ¤¦´Î¿´¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ÏÌÜÉ¸1400ËüËç¤ËÂÐ¤·¡¢º£·î12Æü»þÅÀ¤ÇÌó780ËüËç¡£
¡¡Àè·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·Ð»º¾Ê¤ÎËüÇîÍ½»»¼¹¹Ô´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢°Ñ°÷¤«¤é±¿±ÄÈñ¤È¼ýÆþ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶¨²ñ¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¹¹Ô¥Ä¥¢¡¼¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¸ú²Ì¤¬²ñ´üÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÄ¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É³Ú´Ñ¤¬²á¤®¤ë¡£
¡¡À×ÃÏ·×²è¤è¤êÀÖ»úËüÇî¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬Àè¤Á¤ã¤¦¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÂçºåËüÇî¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¸ø¼°HP¤Ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍ½Ìó¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¡ÖËüÇîID¡×¤òÅÐÏ¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¿½ÀÁ¼Ô¤¬Æ±°Õ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤«¡©¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóµ¬Ìó¡×¤ÎÊüÃÖ¤¬°Û¾ï¤¹¤®¤ë¡Ù¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤É¤¦¤¾¡ª