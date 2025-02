繊細でリッチな味わい！乃が美『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン “マカダミアナッツ”』

『乃が美』は、ゴディバ監修商品として、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“マカダミアナッツ”』を、2025年3月1日(土)から2025年3月31日(月)までの期間、国内店舗にて数量限定にて発売します。

乃が美『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン “マカダミアナッツ”』

■販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 2,200円(税込)

■販売期間 :2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

『乃が美』は、ゴディバ監修商品として、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“マカダミアナッツ”』を、2025年3月1日(土)から2025年3月31日(月)までの期間、国内店舗にて数量限定にて発売。

『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“マカダミアナッツ”』は、耳までやわらかく、食パンの香ばしさが際立つ「創業乃が美」に、カカオの風味が際立つ高級感のある味わいが特徴的なベルギー産クーベルチュールチョコレートとマカダミアナッツをふんだんに練りこんだ商品です。

一口食べると、「生」食パンの風味とチョコレートの香りが重なり合い、繊細でリッチな味わいと香ばしいマカダミアナッツが口の中に広がります。

味わいを最大限楽しめるよう、口溶けの良さと、ふわふわとした食感にマカダミアナッツのアクセントを楽しめるように仕上がっています。

いつもとは一味違った贈り物や、ちょっと贅沢な自分へのご褒美としても楽しめる逸品です。

この時期にしか味わえない、こだわりを持って開発した「極上の食パン」を、楽しめます。

■販売対象店舗:国内全店舗

<おすすめの食べ方>

お好みの厚さにスライスを行い、トーストしていただくとマカダミアナッツの香ばしさをさらに楽しめます。

