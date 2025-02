サラッと軽い感触！ハーバー研究所『ラベンダースクワラン』

ハーバー研究所は、天然ラベンダーの精油※1を配合した美容オイル『ラベンダースクワラン』を、2025年4月21日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ラベンダースクワラン』

容量・価格:15mL 1,650円(税込)/30mL 2,970円(税込)

『ラベンダースクワラン』はうるおい成分スクワランに天然ラベンダーの精油※1をプラス。

サラリとした感触でベタつかず、肌にスーッと素早くなじみ、角質層のすみずみまで浸透します。

たっぷりの化粧水の後、乳液やクリームの代わりに肌に1滴※2なじませるだけで、水分と油分のバランスを整えて、キメの整ったふっくらもちもち肌に導きます。

肌のぬくもりでラベンダーのやさしい香りがふんわりと広がり、心地よいスキンケアタイムを演出します。

<商品特長>

◎うるおい成分スクワランにラベンダーの天然精油※1を配合。

ラベンダーの心地よい、さわやかで優しい香りに包まれながら肌のお手入れができます。

◎オイルとは思えないほどサラッと軽い感触でベタつかず、肌にスーッとなじんで角質層のすみずみまで浸透します。

◎水分と油分のバランスを整え、バリア機能を守ります。

うるおいをキープし、肌をやわらかく保ちます。

◎乾燥などの外的刺激から肌を守り、ハリ、乾燥をケア。

キメを整えます。

<使用方法>

たっぷりの化粧水の後、乾かないうちに、1滴※2を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。

※なくなり次第終了となります。

ラベンダースクワラン使用量

※1 ラベンダー油

※2 一回の使用量

