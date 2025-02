明星企画は、福島県の郷土民芸品である赤べこをモチーフにした「赤べこちゃんタオルキャップ」(フリーサイズ)を、2025年2月25日より正式に発売します。

明星企画「赤べこちゃんタオルキャップ」

発売日:2025年2月25日(火)

価格 :税込1,320円

サイズ:フリーサイズ

明星企画は、福島県の郷土民芸品である赤べこをモチーフにした「赤べこちゃんタオルキャップ」(フリーサイズ)を、2025年2月25日より正式に発売。

マイクロファイバー素材を採用し、優れた吸水性と速乾性で、ヘアケアをよりスムーズにサポートします。

【特徴】

プールや温泉、海水浴・湖水浴といったシーンはもちろん、日常のバスタイムでも、濡れた髪にサッとかぶるだけで余分な水分を素早く吸収。

フリーサイズ仕様のため、子どもから大人まで幅広い年代の方が安心して着用できます。

動いてもずれにくいので、家事や身支度をしながらのドライにも最適です。

【商品概要】

価格は税込1,320円。

福島県内のサービスエリア、駅売店、旅館・ホテル、道の駅、観光施設の売店などで販売予定となっており、ご自宅用はもちろん、お土産やプレゼントとしても喜ばれること間違いなし。

赤べこの愛らしい表情と縁起の良さが、日常や旅先のヘアケアタイムを一層楽しく演出してくれます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水分を素早く吸収!明星企画「赤べこちゃんタオルキャップ」 appeared first on Dtimes.