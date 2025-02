◆伊藤あさひ&武藤潤W主演「ふったらどしゃぶり」

【モデルプレス=2025/02/20】俳優の伊藤あさひと原因は自分にある。の武藤潤がW主演を務めるMBSドラマ特区枠「ふったらどしゃぶり」(テレビ神奈川:23時30分〜、MBS:24時59分〜他)の最終話が、20日に放送される。本作は、大人の愛と性に迫った一穂ミチ氏のBL代表作「ふったらどしゃぶり When it rains, it pours」を実写ドラマ化。一通の間違いメールから始まる秘密の関係。「愛する人と繋がりたい…」“セックスレス”に悩む不器用な大人のラブストーリーとなっている。伊藤が家電メーカー・伊坂堂の総務部で働く半井整、武藤が整と同じ会社の営業部に勤務する萩原一顕を演じる。

◆「ふったらどしゃぶり」最終話あらすじ

かおり(秋田汐梨)と別れた一顕(武藤潤)だったが、あの日以来、会社で整(伊藤あさひ)とは顔を合わせなくなっていた。一方、和章(松本大輝)は家に帰ってこず、整は一顕への気持ちは寂しさからくる一時の気も迷いだったと思い込むようにしていた。そんな中、整は同級生の平岩(見津賢)と久々に会い、一顕が平岩と繋いでくれたことを知る。一顕と整、間違いメールから始まった2人の秘密の関係の行方は…。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】