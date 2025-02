アイドルグループ・GenesisGirl(読み:ジェネシスガール)が19日、ハードロックバンド・EARTHSHAKERの『MORE』を、同バンド公認でカバーすることを発表した。 「アイドルは芸術」「少女は高尚だ」をコンセプトに、オーケストラ × ラウドロックを基調とした楽曲を届けるGenesisGirl。2月5日より6週連続配信を実施中だ。 『MORE』はEARTHSHAKERが1984年にリリー

ログインして続きを読む

The post Genesis Girl、EARTHSHAKERの『MORE』を公認でカバー 3月のワンマンで披露予定 first appeared on GirlsNews.