ÅÄÃæ¡¢¥À¥ë¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥µ¥ó¥Á¥å¥¹Êá¼ê ¿ûÌî¤ÎÅêµå¤ò¡Ö´°àú¤À¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥¥ã¥Ã¥Á½ÐÍè¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡ª
¼Ì¿¿¡§USA TODAY Network/¥¢¥Õ¥í
¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ö¥é¥Ç¥ó¥È¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
Êá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ35µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ©µåÎÏ¤Ç¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¥ä¥ó¥ー¥¹»þÂå¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Î½÷Ë¼Ìò¤òÌ³¤á¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë"ÆüËÜÅê¼ê¤òÃÎ¤ëÃË" ¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Êá¼ê¤Ï¡Ö¼ÂÀï¤Î½ÐÎÏ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡£´°¤Ú¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¥«ー¥Ö¡¢¥Õ¥©ー¥¯¡¢¥Äー¥·ー¥à¡¢¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤¿¿ûÌî¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï6Æü¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤Î¥Üー¥ë¤âÅê¤²¤é¤ì¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¿ûÌîÃÒÇ· ¥³¥á¥ó¥È
Q¡¥¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬À©µåÎÏ¤ÎÀºÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀµÄ¾¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ©µåÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï6Æü¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥¤³¤Á¤é¤Ç¤Î½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
´¶¿¨¡¢¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Q¡¥¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¤²¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìµå°ìµå¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ìµå°ìµå½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é½ª¤ï¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥ÂÎÄ´¤ÏºòÆü¤è¤ê¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎÂÕ¤µ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥Æüº¹¤·¤Î¶¯¤µ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µ¤²¹¤ÏºòÆü¤Èº£Æü¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ÃÏ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤´Ä¶¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥¥Ö¥ë¥Ú¥óÃæ¤Ë¥³ー¥Á¤Ëµå¼ï¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ãー¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Â´¶¤ÏÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤âÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¿·Á¯¤ÇËèÆü³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡¥º£Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤Î¥Üー¥ë¤âÅê¤²¤ì¤¿¤·¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥º£Æü¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ò¤·¤¿¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Áª¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÄÃæ¾Âç¤µ¤ó¤¬¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åê¤²¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊá¼ê¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êá¼ê¤È¤Îº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êá¼ê¤ÏÀèÆþ´Ñ¤¬¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê¥êー¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥¥¢¥á¥ê¥«¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Ä¿Í¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯ÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÆüËÜ¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ÌÜÉ¸¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¿·¿Í¾Þ¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¿ûÌîÃÒÇ· ¥Áー¥à¤Ë¹çÎ® ´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå ¥É·³ÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¡Ö°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×
¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé¡ÖÀäÂÐÊá¤ì¡ª ¼¡¡¢¥¨¥éー¤·¤¿¤é¥¯¥Ó¤Ê¤¡¡ª¡×³Ð¸ç¤ò»É½«¤Ç¹ï¤ó¤À¥°¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó