¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡¡³«ËëÀïÂÐ·è¤Î»³ËÜÍ³¿¤«¤é¡ÈÀèÀ©¸ý·â¡É¡Ö·¤²¼Çã¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¡Ä¡×¤Ë¤µ¤¹¤¬¤ÎÊÖ¿®
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤ÈÀèÈ¯ÂÐ·è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨³«ËëÀï¡Ê3·î18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤Ï³«ËëÀïÀèÈ¯¤ÎÄÌÃ£»þ´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë³«ËëÀïÆüËÜ¿ÍÅê¼êÀèÈ¯ÂÐ·è¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö²áµî¤ËMLB¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÎò»Ë¤Î¾å¤Ë¡¢ËÍ¤é¤¬Åê¤²¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀè¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¼«ÂÎ¤ÏÌîµå¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¹ç¤¦»³ËÜ¤È¤Ï¡¢Á°Æü18Æü¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø·¤²¼¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢»³ËÜ¤ÎÃÎ¿Í¤ÈÁø¶ø¡£ËÜ¿Í¤ØÏ¢Íí¤¬¹Ô¤¡¢»³ËÜ¤«¤éÍè¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡Ö·¤²¼Çã¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö½îÌ±ÇÉ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¤Ã¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¿®¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡ÖÈà¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¦¤Þ¤¤ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¡È²òÀâ¡É¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ù¤¤¤Êµå¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆÃÊÌ¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤ÈÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç³«ËëÀï¤ËÅê¤²¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¾ï¤Ë¤¢¤ë¡£1»î¹çÌÜ¤âÀèÈ¯¤¹¤ë30»î¹çÌÜ¤âÆ±¤¸¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤à¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£