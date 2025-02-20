１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７２．２５ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３６．１ドル（－１２．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９９．３セント（－３２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９２．００セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９７．５０セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３１．７５セント（－６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１６．６３（＋１．１０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７２．２５ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３６．１ドル（－１２．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９９．３セント（－３２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９２．００セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９７．５０セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３１．７５セント（－６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１６．６３（＋１．１０）
出所：MINKABU PRESS