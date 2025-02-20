・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７２．２５ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９３６．１ドル（－１２．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２９９．３セント（－３２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９２．００セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４９７．５０セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３１．７５セント（－６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３１６．６３（＋１．１０）

出所：MINKABU PRESS