職場の士気が上がらないとき、原因はどこにあるのか。米ヒューストン大学のブレネー・ブラウン教授は「組織を崩壊させる厄介な要因は『恥』の感情だ。信頼やつながり、文化を徐々にむしばんでいくもので、決して放置してはならない」という――。

■職場をむしばむ「恥」という厄介なもの

組織で「恥」を探すのは、家のなかに白アリがいないか調べるようなものだ。家のなかで実際にシロアリを見つけたら、深刻な問題がしばらくつづくことになるだろう。

会社や学校、礼拝所のなかで、実際に恥を(従業員を叱りつける上司、生徒を軽視する教師、恥を支配の道具にする聖職者、恥を社会正義の道具にする活動家)見つけたら、それはあなたの文化に対する本格的な脅威を目の当たりにしているということだ。

そうなったら、それがなぜ、どのようにして起こったのかを解明し、(恥じることなく)即座に対処しなければならない。

厄介なのは、たいていの場合、恥は「組織」という壁の背後に隠れているという点だ。活動を休止しているわけではなく、革新、信頼、つながり、文化をじょじょにむしばんでいくのだが、その姿を特定するのはむずかしい。

たとえば、つぎのようなものに恥はひそんでいる。

完璧主義/えこひいき/うわさ話/相槌/比較/生産性に結びついた自己価値/いやがらせ/差別/支配/いじめ/非難/からかい/隠ぺい

これらの行動はすべて、恥が「文化」に浸透しているしるしである。

■後々引きずりやすい“嫌な指摘”とは

もっとわかりやすい兆候は、恥があからさまに「管理ツール」になっている場合だ。リーダーシップを取るべき人間が、いじめをしたり、同僚の前で部下を批判したり、公の場で叱責したり、意図的に恥ずかしさや屈辱感を煽る報奨システムを設けたりしてはいないだろうか?

あるワークショップで、ひとりの女性が涙を浮かべてこう言った。「私の恥はあまりにも深すぎて、どうやったら(その核心に)たどり着けるのかさえわかりません」

その場にいた彼女の同僚たちは、上司がみんなの前で何度も批判してくるのだという彼女の話に、注意深く耳を傾けていた。

学校や教会では、必ず恥がつきまとう。恥に関する私たちの最初の調査では、85パーセントの人たちが子ども時代の恥ずかしかったエピソードとして「学校での出来事」をあげており、そのせいで学ぶ姿勢が変わったという。

しかも、そのうち約半数が思いだしたのは、私が「創造性の傷」と呼ぶもので、書く、つくる、歌う、踊るなど、特定の「創造的才能」がないと指摘された出来事だった。

たいていの場合、こうした状況下で使用されるツールは「比較」である。創造性や革新は恥のグレムリンに弱く、比較されることで、そのポテンシャルを阻害されてしまう。

一方で、インタビューに答えてくれた90パーセント以上の人びとは、彼らの「自己価値や可能性を高めてくれた人物」として、教師、コーチ、学校管理者、大学教授などの名前をあげている。

矛盾するように見えるこの結果は、いったいどういうことなのだろう?

■「解雇されたとき」にまつわる恥の感情

「学校の指導者」は大きな力と影響力をもっており、その力の使い方次第で、相手をよくも悪くも変えてしまうのだ。

私は、恥を利用しない勇敢なリーダーに出会ったことは何度もあるが、まったく恥のない組織に在籍したことは一度もない。ひょっとしたら存在するかもしれないが、そういう組織に遭遇したらきっと驚くだろう。

恥の在り方として最善なのは、それが「文化的規範」ではなく、「限定的」もしくは「抑制された問題」であることだ。

この研究においてよく見かけるのは、「解雇されたとき」に感じる、または「どのように解雇されたか」にまつわる、恥の感情である。

スーザン・マンは、銀行、高等学校、慈善活動などで、30年以上役員として働いてきた。個人でコーチングとコンサルティング事業をはじめる前は、ビル&メリンダ・ゲイツ財団の総合学習開発チームの責任者を務めていた。

国際コーチング連盟の資格をもつスーザンは、デアリング・ウェイの創設メンバーでもある(デアリング・ウェイとは、非営利団体デアリング・エデュケーションを通じて専門家を支援するトレーニング・プログラムである)。

■「敬意をもって送りだす」とは?

スーザンは、「新たなリーダーを育てる」ことでわが社のリーダーシップ能力の向上に寄与してくれているが、以前、彼女に「従業員を解雇する」という非常に困難な仕事について尋ねたことがある。以下はスーザンの答えだ。

人事の仕事をはじめたばかりのころ、ある上司から「敬意をもって送りだす」方法について叩き込まれました。30年間、リーダーたちに数えきれないくらい「解雇の仕方」をアドバイスしてきましたが、何度もあの上司の助言に頼ってきたように思います。 「敬意をもって送りだす」とはどういうことか? その人物を思いだし、感情に注意を払うことです。 もちろん、上に立つ者は会社にとって正しい決断をしなければなりません。だれかを解雇したり、別の部署に異動させたり、会社の目標達成に沿った行動を取らなければならないこともあります。 けれど、やるべきことをやりながらも、人間らしさを忘れてはいけません。あなたの決定に影響を受ける人物から目をそらさず、まっすぐ対峙することです。その人物には、あなたの決定によって影響を受ける家族がおり、キャリアがあり、人生があるのです。

■厳しい「決定」をくだし、穏やかに実行する

その知らせを伝える際は、思いやりと敬意をもって、明確に、寛大な心で伝えます。解雇ではなく退職にすることはできないだろうか? 退職金は支払ってあげられるだろうか? そしてその人物に自身の退職について同僚にどう伝えてほしいかを尋ね、可能であればその意向にしたがいます。 彼らの尊厳を損なうことなく優しく見送ることは可能か、というのは、むずかしい決断や厄介な会話を避けることとはまた別の話です。これは「だれもが傷つく心をもっている」という事実を知ることなのです。 偉大なリーダーは厳しい「決定」をくだし、それを穏やかに実行します。これこそが、敬意をもって見送るということです。

スーザンに「敬意をもって見送ること」を妨げる要因を聞くと、以下の答えが返ってきた。

・武装すること。だれかを解雇する際に、身構えてしまうリーダーを大勢見てきた。非常に重要な決定であるがために、リーダーたちは慎重にならざるを得ない。その結果、彼らは異常なほど合理的になり、決定を正当化するあらゆる理由を並べ立てる。これは一種の「自己防衛」である。

・時間とお金。本来、敬意をもって見送るには、時間もお金も気持ちもエネルギーもたっぷりかける必要がある。相手を思いやりながら、じっくり話しあわなければいけないからだ。しかし、めったにそういう状況は生まれない。

■「隠ぺい」はなぜおこなわれるのか

・身代わりにすること。ときどき壊れたシステムやチームのせいで被害を受ける人がいる。リーダーは自分を顧みて問題の解決策を探すのではなく、(たいてい無意識に)だれかのせいにしようと非難の対象を探している。

・ヴァルネラビリティと勇気の欠如。思考と感情を両立させ、同時に働かせることができないリーダーは、解雇された人物が「泣いたり腹を立てたりする」のを恐れたり、「緊張のあまりわれを失う」自分を恐れたりする。

スーザンはこうしめくくった。「敬意をもって人を見送るにはコツがいります。それは簡単にできることではなく、訓練が必要です。しかしそのスキルを優先的に身につけようとするリーダーや企業はほとんどいませんし、ありません」

恥が蔓延している兆候を示すのは、おそらく「隠ぺい」がおこなわれているかどうかだろう。隠ぺいは、そもそもの当事者だけでなく、共犯や恥の文化によって実行される。

周りが共謀するのは、口をつぐみ、真実を隠すことで何らかの利益を得、あるいは自分の影響力や権力を危険にさらさずにすむからだ。もしくは、恥を利用して人びとを黙らせる隠ぺい文化が当然とされる環境で働いているからだろう。

■職場で恥について語ることができているか

いずれにせよ、企業、非営利団体、大学、政府、教会、スポーツプログラム、家庭の文化が、個人やコミュニティの基本的な尊厳よりも、システムや権力者の評判を守ることに重点を置いている場合、間違いなくつぎのような「問題」を抱えている。

・恥が組織全体に浸透している

・共謀が文化の一部である

・お金や権力が倫理に勝る

・説明責任は存在しない

・支配と恐怖が管理ツールになっている

・荒廃と痛みの痕跡が残っている

恥について本音で話すなら、「みんなが安心できる正しい環境」をつくらなければならない。恥について語るのは、極めて有意義なことだ。恥を語る許可を与えることは解放であり、それは暗い闇を照らす光となるはずだ。

人びとは(恥を抱えているのが)自分だけではないことを知るだろう。自分たちの話を共有し、恥を普通のこととし、つながりをつくり、信頼を築いていくだろう。これらは新たな、望ましい行動や文化への移行へとつながる高度な対話である。

恥について語ることで癒され、人生が変わることもある。

■「共感」は恥に対する真の解毒剤

悪い知らせは、「恥には抗えない」ということだ。つながりを大切にするかぎり、断絶の恐怖はつねに日常につきまとうし、恥によって引き起こされる痛みも実際に存在する。

ただし、いい知らせもある。恥からの回復は可能であり、しかも学ぶことでだれでも身につけることができるのだ。

「恥から回復する力」とは、恥ずかしい思いをしてもありのままの自分でいられる能力、その価値を損なうことなく乗り越え、恥に足を取られるのではなく、さらなる勇気、思いやり、つながりをもってそこから脱出する能力である。要するに恥からの回復とは、「恥を共感に変えること」であり、これこそが恥に対する真の解毒剤なのだ。

拙著『dare to lead リーダーに必要な勇気を磨く』で「共感」と「自己に対する思いやり」について掘り下げていくが、ひとまずここでは、「共感や理解を示しながら耳を傾けてくれるだれかに自分の話をすれば、恥は消滅する」ということを覚えておいてほしい。

自己に対する思いやりも非常に重要だが、恥は人と人との間で生じる社会概念であるため、やはり他者との関係で癒すのが最善なのだ。

社会的な傷には社会的な薬が必要で、「共感」はその薬である。自己に対する思いやりが重要なのは、恥ずかしい思いをしているときに自分に優しくできれば、助けやつながりを求めやすくなり、共感も得やすくなるからだ。

ブレネー・ブラウン米ヒューストン大学研究教授

米ヒューストン大学のソーシャルワーク大学院でハフィントン財団の寄付講座を担当。テキサス大学オースティン校マコームズ・スクール・オブ・ビジネスの客員教授も務める。これまで20年にわたって、「勇気、傷つきやすさ、恥、共感」についての研究をおこなってきた。6冊の著書でニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー1位を獲得し、受賞歴のある2つのポッドキャスト「Unlocking Us」と「Dare to Lead」の司会者も務めている。『「ネガティブな感情」の魔法』『dare to lead リーダーに必要な勇気を磨く』『Atlas of the Heart』など、著作は30カ国語以上に翻訳されている。TEDトーク「傷つく心の力(The Power of Vulnerability)」は、世界でもっとも視聴されたTEDトークのトップ5に入り、視聴回数は6000万回を超える。

(米ヒューストン大学研究教授 ブレネー・ブラウン)