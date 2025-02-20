¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡¡ABEMA¿Íµ¤¥¢¥Ê30ºÐ¡¢¤«¤ï¤¤¤µÇúÈ¯¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¥³¡¼¥Ç¤Ç¥á¥í¥á¥í¤Ë
ABEMA¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Æ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬2025Ç¯2·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷rosycanna518¡Ë¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤Î¥¿¥¤¥Ä¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ë¡×
Åê¹ÆÆü¤Î2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤Î¥¿¥¤¥Ä¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¸í¤Ã¤Æ¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¾¯¤·Èá¤·¤¤¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢GU¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥×¥Á¥×¥é¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ä¤È¤¢¤ï¤»¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Ï¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤¬¤Î¤¾¤¯¡£È±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥ê¥Ü¥óÉ÷¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡ÖÈþµÓ¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ê¥é¥¤¥ó¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»÷¹ç¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£