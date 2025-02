Googleの提供するデジタルコンテンツ配信プラットフォームである「Google Play」では、アプリやゲームだけでなく映像コンテンツや書籍、オーディオブックなども販売されています。Androidユーザーだけでなく、iPhoneユーザーもiOS版の「Google Play ブックス」を利用することで、Google Playで購入した電子書籍やオーディオブックを閲覧可能となっているのですが、これまではアプリからコンテンツを直接購入することはできませんでした。しかし、ついにiOS版のGoogle Play ブックスアプリに、電子書籍やオーディオブックを購入するためのリンクが追加されるとGoogleが発表しています。

How to buy books in the Google Play Books iOS apphttps://blog.google/feed/google-play-books-ios-app/Google Play Books purchases on iOS now skirt the App Store's commission | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/02/18/google-play-books-purchases-on-ios-now-skirt-the-app-stores-commission/Google Play Books makes it ‘easier’ to buy ebooks on iOShttps://9to5google.com/2025/02/18/google-play-books-ios/現地時間の2025年2月18日、Googleが公式ブログ上でiOS版のGoogle Play ブックスアプリに「電子書籍を購入」というボタンを追加したことを発表しました。このボタンをタップすると、ウェブ版のGoogle Playに直接移動することとなり、選択した電子書籍やオーディオブックを購入可能です。実際にiOS版のGoogle Play ブックスアプリだと、どのように動作するのか確認してみました。iOS版Google Play ブックスアプリのホーム画面はこんな感じ。セット購入でお得な電子書籍がアピールされていたので、これをタップ。第1巻をタップ。「電子書籍を購入」をタップ。画面下部のURLをタップ。「アプリを終了すると、外部のWebサイトに移動します。Appleでの決済ではなくなります。」という警告が表示されるので、「続ける」をタップ。「中断したところから再開」という画面が表示されるので、購入しようとしていた電子書籍をタップ。ここから購入できるというわけ。警告にあった通り、App Store経由での購入ではなくなります。Appleは2021年9月に日本の公正取引委員会と和解し、雑誌・書籍・新聞・音楽・映像などの購読済みコンテンツを閲覧できる「リーダーアプリケーション」に対して、アプリ内に外部ウェブサイトへのリンクを含めることを許可するよう規約を変更することを発表しました。今回のリンク追加は、この規約変更により実装されたものであるとテクノロジーメディアのTechCrunchは指摘しています。Appleがアプリ内から外部ウェブサイトへのリンクを許可、全世界で規約変更へ - GIGAZINEこの他、GoogleはユーザーがiOS、Android、ウェブのいずれを使用しているかにかかわらず、Google Playファミリーライブラリから家族と電子書籍を共有できるようになったとも記しています。