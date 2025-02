3カ国が最多3クラブ突破のCLベスト16出揃う！　R16対戦カードは21日抽選会で決定

チャンピオンズリーグ(CL)のノックアウトフェーズ・プレーオフが19日に終了。この結果、ラウンド16に進出する16チームが決定した。新フォーマットで開催されている今大会のCLでは、リーグフェーズで上位8チームに入ったリバプール、バルセロナ、アーセナル、インテル、アトレティコ・マドリー、レバークーゼン、リール、アストン・ビラのラウンド16ストレートインが決定。

さらに、9位〜24位の16チームの間で争われたプレーオフを制したバイエルン、フェイエノールト、クラブ・ブルージュ、ベンフィカ、ドルトムント、レアル・マドリー、パリ・サンジェルマン(PSG)、PSVがベスト16入りを決めた。国別ではイングランド、スペイン、ドイツの3クラブが最多。日本人選手では遠藤航(リバプール)、冨安健洋(アーセナル)、上田綺世(フェイエノールト)の3選手が勝ち残っている。なお、リーグフェーズの順位によってラウンド16の組み合わせの大枠は決まっているが、正式な対戦カードは21日に行われる抽選会で決定。その後、1stレグが3月4.5日、2ndレグが同11.12日に開催予定だ。◆CLラウンド16 暫定対戦カードパリ・サンジェルマン(15位) vs リバプール(1位)orバルセロナ(2位)クラブ・ブルージュ(24位) vs リール(7位)orアストン・ビラ(8位)レアル・マドリー(11位) vs アトレティコ(5位)orレバークーゼン(6位)PSV(14位) vs アーセナル(3位)orインテル(4位)フェイエノールト(19位) vs インテル(4位)orアーセナル(3位)バイエルン(12位) vs レバークーゼン(6位)orアトレティコ(5位)ドルトムント(10位) vs アストン・ビラ(8位)orリール(7位)ベンフィカ(16位) vs バルセロナ(2位)orリバプール(1位)※()内はリーグフェーズ順位