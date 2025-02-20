本日の予定【経済指標】
【豪州】
雇用統計（1月）09:30
予想 1.9万人 前回 5.63万人（雇用者数)
予想 4.1% 前回 4.0%（失業率)
予想 N/A 前回 -2.37万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 8.0万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）10:00
予想 3.1% 前回 3.1%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.6% 前回 3.6%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（1月）16:00
予想 0.7% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.3% 前回 0.8%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）21日00:00
予想 -13.9 前回 -14.2（ユーロ圏消費者信頼感)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（1月）17:30
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（1月）22:30
予想 N/A 前回 0.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 1.3%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（2月）22:30
予想 26.0 前回 44.3（フィラデルフィア連銀景況指数)
新規失業保険申請件数（02/09 - 02/15）22:30
予想 N/A 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/02 - 02/08）
予想 N/A 前回 185.0万件（継続受給者数)
景気先行指数（1月）21日00:00
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
【NZ】
貿易収支（1月）21日06:45
予想 N/A 前回 2.19億NZドル（貿易収支)
※予定は変更することがあります
雇用統計（1月）09:30
予想 1.9万人 前回 5.63万人（雇用者数)
予想 4.1% 前回 4.0%（失業率)
予想 N/A 前回 -2.37万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 8.0万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）10:00
予想 3.1% 前回 3.1%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.6% 前回 3.6%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（1月）16:00
予想 0.7% 前回 -0.1%（前月比)
予想 1.3% 前回 0.8%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）21日00:00
予想 -13.9 前回 -14.2（ユーロ圏消費者信頼感)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（1月）17:30
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（1月）22:30
予想 N/A 前回 0.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 1.3%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（2月）22:30
予想 26.0 前回 44.3（フィラデルフィア連銀景況指数)
新規失業保険申請件数（02/09 - 02/15）22:30
予想 N/A 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/02 - 02/08）
予想 N/A 前回 185.0万件（継続受給者数)
景気先行指数（1月）21日00:00
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
【NZ】
貿易収支（1月）21日06:45
予想 N/A 前回 2.19億NZドル（貿易収支)
※予定は変更することがあります