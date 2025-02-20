【豪州】
雇用統計（1月）09:30
予想　1.9万人　前回　5.63万人（雇用者数)
予想　4.1%　前回　4.0%（失業率)　
予想　N/A　前回　-2.37万人（正規雇用者数)
予想　N/A　前回　8.0万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）10:00
予想　3.1%　前回　3.1%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)　
予想　3.6%　前回　3.6%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（1月）16:00
予想　0.7%　前回　-0.1%（前月比)　
予想　1.3%　前回　0.8%（前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（2月）21日00:00　
予想　-13.9　前回　-14.2（ユーロ圏消費者信頼感)

【香港】
消費者物価指数（CPI）（1月）17:30
予想　N/A　前回　1.4%（前年比)

【カナダ】
鉱工業製品価格（1月）22:30　
予想　N/A　前回　0.2%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　1.3%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（2月）22:30
予想　26.0　前回　44.3（フィラデルフィア連銀景況指数)

新規失業保険申請件数（02/09 - 02/15）22:30
予想　N/A　前回　21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/02 - 02/08）　
予想　N/A　前回　185.0万件（継続受給者数)

景気先行指数（1月）21日00:00
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)

【NZ】
貿易収支（1月）21日06:45
予想　N/A　前回　2.19億NZドル（貿易収支)

※予定は変更することがあります