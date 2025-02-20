日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の3万8980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40310.66円 ボリンジャーバンド3σ
39921.77円 ボリンジャーバンド2σ
39532.89円 ボリンジャーバンド1σ
39360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円 一目均衡表・基準線
39164.61円 19日日経平均株価現物終値
39150.00円 5日移動平均
39144.00円 25日移動平均
39082.93円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38980.00円 20日夜間取引終値
38975.00円 一目均衡表・転換線
38755.11円 ボリンジャーバンド-1σ
38668.25円 200日移動平均
38366.23円 ボリンジャーバンド2σ
37977.34円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40310.66円 ボリンジャーバンド3σ
39921.77円 ボリンジャーバンド2σ
39532.89円 ボリンジャーバンド1σ
39360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円 一目均衡表・基準線
39164.61円 19日日経平均株価現物終値
39150.00円 5日移動平均
39144.00円 25日移動平均
39082.93円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38980.00円 20日夜間取引終値
38975.00円 一目均衡表・転換線
38755.11円 ボリンジャーバンド-1σ
38668.25円 200日移動平均
38366.23円 ボリンジャーバンド2σ
37977.34円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース