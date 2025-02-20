　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の3万8980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40310.66円　　ボリンジャーバンド3σ
39921.77円　　ボリンジャーバンド2σ
39532.89円　　ボリンジャーバンド1σ
39360.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39164.61円　　19日日経平均株価現物終値
39150.00円　　5日移動平均
39144.00円　　25日移動平均
39082.93円　　75日移動平均
39005.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38980.00円　　20日夜間取引終値
38975.00円　　一目均衡表・転換線
38755.11円　　ボリンジャーバンド-1σ
38668.25円　　200日移動平均
38366.23円　　ボリンジャーバンド2σ
37977.34円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース