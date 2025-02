これまでの研究から、貧富の差や住んでいる場所が寿命に大きな影響を及ぼしていることがわかっています。アメリカのさまざまな郡ごとに学歴と寿命の差を調べた新たな研究では、「大卒の人は高卒の人よりも大幅に寿命が長い」という結果が明らかになりました。Life expectancy by county and educational attainment in the USA, 2000-19: an observational analysis - The Lancet Public Health

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(24)00303-7/fulltextStudy: College Graduates Live a Shocking 11 Years Longer Than Those Who Never Finish High Schoolhttps://scitechdaily.com/study-college-graduates-live-a-shocking-11-years-longer-than-those-who-never-finish-high-school/学歴は人々の職業や経済状況、健康などに影響を及ぼす重要な社会的決定要因であることがわかっています。新たに、アメリカのワシントン大学にある研究機関Institute for Health Metrics and Evaluation(IHME:健康指標評価研究所)のチームは、アメリカにある3110の郡で、2000年〜2019年にかけての学歴別の平均余命を調査しました。調査では、人々の学歴を「高校を卒業していない人(中卒相当)」「高校を卒業した人(高卒相当)」「大学教育を受けたが卒業はしていない人(大学中退相当)」「大学を卒業した人(大卒相当)」の4段階に分類し、25歳時点での平均余命がどれほどかを推定しました。データを分析した結果、アメリカ全体で「学歴が高くなるほど平均余命が長くなる」という傾向がみられました。以下のグラフは、縦軸が25歳時点での推定死亡年齢(平均寿命)を、横軸が2000〜2019年の時間経過を表しています。学歴が青色の線で示された「中卒相当」、緑色の線で示された「高卒相当」、赤色の線で示された「大学中退相当」、紫色の線で示された「大卒相当」と上がるにつれて、明確に平均寿命が長くなっていることが確認できます。大卒者の平均寿命は2000年から2019年にかけて2.5年増えて84.2歳に達し、大学中退者の平均寿命も同期間中に0.7年増えて82.1歳になりました。一方、高卒者の平均寿命は同期間中に0.3歳しか伸びず、2019年時点では77.3歳にとどまっていたほか、中卒者の平均寿命は同期間中に増えず73.5歳のままでした。つまり、2019年の時点では「大卒者は高卒者と比べて約7年、中卒者と比較すると約11年も長生きする」という格差があったというわけです。以下のグラフは、大卒者と中卒者の寿命の差を示したもので、縦軸が寿命の年齢差を、横軸が2000〜2019年の時間経過を表しています。2000年時点での寿命格差は8〜9年ほどでしたが、次第に両者の寿命格差は増加して2019年には約11年になっていることがわかります。また、平均寿命には郡ごとのばらつきが大きく、すべての学歴グループを総合した平均寿命の範囲は68.2〜93.2歳だったとのこと。郡間のばらつきは中卒相当のグループで57.9〜90.1歳と最も大きく、大卒相当のグループで75.2〜93.9歳と最も小さくなりました。論文の上級著者であるローラ・ドワイヤー・リンドグレーン准教授は、「アメリカでは正規の教育を受けるほど、健康リスクが少なく高賃金な仕事といった、より良い雇用機会に恵まれることが多くなります。そのため、人々は健康的な生活を送り、必要に応じて質の高い医療を受けることができるのです」と述べました。