¡Ú¶¯Îõ´¨ÇÈ¡ÛÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Çº£µ¨°ìÈÖ¡È´¨¤¤Ä«¡É¡¡»³±¢¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀÑÀãÁý²Ã¡¡´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü24Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯
ÎóÅç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¶¯Îõ´¨ÇÈ¤Ï¡¢¤¢¤È5ÆüÄøÅÙ¤ÏµïºÂ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤ËÃí°Õ¤ä·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú Åìµþ¤Ê¤É¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ´¨¤¤Ä« ¡Û
Ä«¤ÏÅìµþ¤Ç-1¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç-2.1¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡Ê¸áÁ°5»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ÑÂ¬¡Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ´¨¤¤Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤¦¤ÏÅì³¤¤ä¶áµ¦¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã¤Î¹ß¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤ÏÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüÃæ¤â¡¢¤¤Î¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÉ÷¤ÎÎä¤¿¤¯¿á¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¬·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀÑÀãÁý²Ã ¡Û
¤¤ç¤¦Àã¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ï¡¢»³±¢¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤ËÀã¤Î¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë50¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ÎÀã¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ø¤ÎÀã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø¥±¸¶¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ë¤ÏÀã±À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤ÀÑÀã¤ÎÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é ¡Û
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÅß¤Î¤è¤¦¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½ÁÛºÇ¾®¼¾ÅÙ¤ÏÅìµþ¤Ç20¡ó¡¢ÀÅ²¬¤Ç20¡ó¤ò²¼²ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¢¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï3Ï¢µÙ¤Þ¤Ç ¡Û
¶¯Îõ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÏÏ¢µÙºÇ½ªÆü¤Î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÂçÀã¤¬·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£»Í¹ñ¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã¤Î¹ß¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÀã¤Î¾ðÊó¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£