20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比190円安の3万8980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9164.61円に対しては184.61円安。出来高は9195枚だった。



TOPIX先物期近は2755.5ポイントと前日比12ポイント安、TOPIX現物終値比11.75ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38980 -190 9195

日経225mini 38980 -190 179338

TOPIX先物 2755.5 -12 8758

JPX日経400先物 24870 -105 355

グロース指数先物 678 -7 701

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

