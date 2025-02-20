　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比190円安の3万8980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9164.61円に対しては184.61円安。出来高は9195枚だった。

　TOPIX先物期近は2755.5ポイントと前日比12ポイント安、TOPIX現物終値比11.75ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38980　　　　　-190　　　　9195
日経225mini 　　　　　　 38980　　　　　-190　　　179338
TOPIX先物 　　　　　　　2755.5　　　　　 -12　　　　8758
JPX日経400先物　　　　　 24870　　　　　-105　　　　 355
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　　-7　　　　 701
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース