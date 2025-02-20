¿¿ÌÚ¤¢¤«¤ê¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Ú2·î20Æü¡Á27Æü¡Û²µ½÷ºÂ¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤
²´ÍÓºÂ
É¬Í×°Ê¾å¤Î¤³¤È¤òÇØÉé¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ÇÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¡×¤ò¾å¤²¤¬¤Á¤Ê»þ´ü¡£¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅØÎÏÉÔÂ¡×¤Ê¤É¤È»×¤¦¸þ¾å¿´¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÄø¤è¤¯µ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ì¤ÐOK¡×¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î²¿¤²¤Ê¤¤È¯¸À¤«¤é¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¤·¤¬¤Á¤ÊÍ½´¶¡£ÈãÈ½¤ÏÈò¤±¡¢´¶¼Õ¤È¤Í¤®¤é¤¤¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡£
²´µíºÂ
ÌÌÇò¤¤¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë
Ãµµæ¿´¤ÈÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬¥À¥Ö¥ë¤Ç¹â¤Þ¤ëÀ±²ó¤ê¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ç·«¤êÊÖ¤·ºî¤ë¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿³¤³°¥É¥é¥Þ¤ÏÁ´Éô¸«¿Ô¤¯¤¹¤Ê¤É¡¢¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïº£½µ¤«¤é¤¬´èÄ¥¤ê¤É¤¡£¤Õ¤À¤ó¤è¤ê¤â¤Î¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¯¡¢´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¾¯¤·Ãæ¤À¤ë¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ï»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡ý¡£
ÁÐ»ÒºÂ
¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤í¤¦
¿Í¤ÎÎÏ¤ò¾å¼ê¤Ë¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ±²ó¤ê¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Û¤É¡Ö´Å¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤½»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Î»þ´ü¡£µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥®¥Ö¥¢¥ó¥É¥Æ¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÍýÁÛÅª¡£¤Ê¤ª¡¢¥ª¥¤¥·¥¤¤È¤³¤í¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤È¤Ï¡¢¾å¼ê¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Î¤âÂç»ö¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¡£
³ªºÂ
¤³¤³¤«¤é¤¬¾¡Éé¡ª¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¹ÔÆ°¤ò
ÉÔ´°Á´Ç³¾Æµ¤Ì£¤Êµ¤Ê¬¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤½¤Î¾õ¶·¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿Êª»ö¤ò¡¢¥¬¥Ä¥ó¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é²ò·è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë»þ´ü¤ËÆÍÆþ¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤Ê¬¤¹¤é¤âµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤¤¤±¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÊú¤¨¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤ÈÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤Í½´¶¤â¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¡¢3·î¤«¤é¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÐ¿Í´Ø·¸¤â¹¥Ä´¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
»â»ÒºÂ
¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤Ï¤³¤³¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¹üÂÀ¤Ê±¿µ¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥À¥á¤À¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤âÈÝÄê¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤Ê¤ª¡¢¼ñÌ£¤ä¿ä¤·³è¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¼«Á³¤È½Ì¾®¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤íÅ¬ÅÙ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬À¸³è¤Ë¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£
²µ½÷ºÂ
¡Öº£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
Ìµ°ÕÌ£¤Ê¥ë¡¼¥ë¡¢¼å¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë²þ³×Àº¿À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¡£¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¤Ê¤êÈÝÄê¤äÈóÆñ¤«¤éÆþ¤ì¤Ð¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤¹¤ë¤·¡¢Àª¤¤¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇÎÉ¤Î¥Ù¥¿¡¼¤òÃµ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¼þ¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡£
Å·ÇéºÂ
¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¯
»Å»ö±¿¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¾å¾º¡£¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤â¡¢¤½¤í¤½¤í¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì¿´ÉÔÍð¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ÊÌäÂê¤Ï¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Â¿Ë»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç°ì»þÅª¤Ë¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤äÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤âà¥¢¥êá¡£²¾¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´Ø·¸À¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£23¡Á25Æü¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç±¿µ¤¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
ê¸ºÂ
¾ðÊó¼ý½¸¤È¸¡Æ¤¤¬»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¥«¥®¤Ë
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¡Éé¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ÇÊª»ö¤¬²÷Ä´¤Ë¿Ê¤àÀ±²ó¤ê¡£»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¡Ö²áµî¤Î¤ª¶â¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Û¤«¡¢Áá³ä¤Ê¤ÉÁá´ü¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÇÀáÌó¤Ç¤¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¤ª¶â¡×¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤Ø¤ÎÅê»ñ¡£Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿à¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñá¤âÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê»ñ¤Ê¤é¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Æ¡£
¼Í¼êºÂ
Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°
¡Ö¸º¤é¤¹¡×¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ëÀ±²ó¤ê¡£Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä±¿Æ°¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«µÁÌ³´¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Æ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¤¤¿¤Ê¤éÊý¸þÅ¾´¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¼Í¼êºÂ¤Î¿Í¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¡ÖÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖË°¤¤¿¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½½Ê¬¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬ÌÀ³Î¤Ë¡£
»³ÍÓºÂ
Æ²¡¹¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬Âç»ö
24Æü¤ò¶¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬³èÀ²½¡£Áê¼ê¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È²º¤ä¤«¤Ê¤é¤¶¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï²¡¤·Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯9·îÆ¬¤«¤é11·îÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢2·îËö¤ÇÁ´Éô½ª¤ï¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î±¿µ¤¤Ï4·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢2·îÃæ¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤êÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Î¤â¤è¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¿åÉÓºÂ
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤ëÃÊ¼è¤ê¤ò
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬µÞÁý¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤À¤È¸«Åö¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿Í½Äê¤¬µÞ¤ËÁá¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢25Æü¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡×¤ÎÀ±²ó¤ê¡£¤Ç¤¤ì¤Ð»öÁ°¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ä½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢ÍÑ°Õ¼þÅþ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ï¤º¡£¤Ê¤ª¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÏ«´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡ÖÈè¤ì¤¿¤éµÙ¤à¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤«¤é´èÄ¥¤ë¡×¤Î¤¬´ðËÜ¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢·ò¹¯Åª¤Ë´èÄ¥¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
µûºÂ
¶»¤ËÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤ò¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤äËÁ¸±¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£¡Ö¤â¤¦¥¤¥¤Ç¯¤À¤·¡×¡Ö¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¤ä¤ë¤³¤È¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éº£¤¬ºÇÎÉ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼þ¤ê¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ö¤Ê¤é¤¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£