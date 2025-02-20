ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢4²óÌÜ¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù½Ð±é¤Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎºîÉÊ¤òÇ®ÊÛ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤óSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤¦ËÌÂ¼¤Ï¡¢4²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹âÈª½¼´õ¤¬Âçº®Íð¡ª¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
¡¡º£·î¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿ËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆóµÜÏÂÌé¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â½Ð¤ë¤·¡¢»£¤ë¤·¡¢Ä«¥É¥é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È´¶Éþ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ä¡£8ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿³Ø±à¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿¦°÷¼¼¤Ç¤º¤Ã¤È¼ÇµïÃÌµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë³ØÀ¸Ìò¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ëµ®½Å¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤â¤½¤â³ØÀ¸Ìò¤Î·Ð¸³¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢32ºÐ¤Î»þ¤ËÃæ³ØÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ë°ìÆ±²þ¤á¤Æ¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±Æü£±ºý¤ÏÉ¬¤º¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÂç¤ÎÌ¡²è¹¥¤¤ÎËÌÂ¼¤¬¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ð¥¹¥±Ì¡²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÖÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉ¬¤ºÉé¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âËÌÂ¼¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥·¡¼¥ó¤ò²òÀâ¡£ÆóµÜ¤â¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤±¤ë¡×¡Ö¤ª¼ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ«¿ì¤¹¤ë¡£
¡¡THE RAMPAGE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼Ž¥±ºÀîæÆÊ¿¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤¬Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÆÍ·â¼èºà¤¹¤ë¡£ÅìµþŽ¥ÎýÇÏ¤Ë¤¢¤ëÆ±Å¹¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉô³èÆ°½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢°ìÅÙ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ºÆ½¸¹ç¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀÄ½Õ¤ÎÌ£¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Âç»ö¤ÊÅ¹¤Ç¡¢±ºÀî¤¬¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤ÇÂçË½Áö¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥«¥ì¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÌÂ¼¤¬Àä»¿¤¹¤ëÅìµþŽ¥Âçµ×ÊÝ¤ÎºÇ¶¯¥«¥ì¡¼¤âÄ´ºº¤¹¤ë¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤ÎºÇ¶¯¥«¥ì¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¤·¤«¤·¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥¤¥º¤Ë¾¡¤Ã¤¿2¿Í¤À¤±¡£¥«¥ì¡¼¤ò·ü¤±¤¿¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥¯¥¤¥º3ÈÖ¾¡Éé¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö1Ê¬´Ö¤Çµ²±¤ò¹Ê¤ê½Ð¤»¡ª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥á¥â¥ê¡¼¥¯¥¤¥º¡×¡£À©¸Â»þ´Ö1Ê¬¤Ç¡¢¤ªÂê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤è¤êÂ¿¤¯½ñ¤½Ð¤»¤¿¿Í¤Ë2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2°Ì¤Ë¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥«¥ì¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ËÌÂ¼¤ÏÉ¬»à¤Ë²óÅú¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤¬¡¢µÈÂ¼¿ò¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¯¤½¡¼¡ª¡×¤È´¶¾ð¤òÂçÇúÈ¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥¯¥¤¥º¡£¼ýÏ¿Ä¾Á°¡¢¿·¤¿¤ËÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¶¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î2¿Í¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£10¿Í¤Î´é¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ó½Ð¤¹¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¡×¡£¼êËÜ¤Î¿Í¤¬¸«¤»¤ë¥Ï¥ó¥É¥·¥°¥Ê¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´°Á´ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«Ä©Àï¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆËÌÂ¼¤ÏÂç¹¥Êª¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¡Ö¥Ë¥Î¤È¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¥Û¥¤¡ª5²óÏ¢Â³²óÈò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇËÌÂ¼¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î2»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡È¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤ÆµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢µÈÂ¼¿ò¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤¬½Ð±é¡£SP¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÌÂ¼¡¢timelesz¡¢¹âÈª½¼´õ¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬VTR½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹âÈª½¼´õ¤¬Âçº®Íð¡ª¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
¡¡º£·î¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿ËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆóµÜÏÂÌé¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â½Ð¤ë¤·¡¢»£¤ë¤·¡¢Ä«¥É¥é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È´¶Éþ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ä¡£8ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿³Ø±à¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿¦°÷¼¼¤Ç¤º¤Ã¤È¼ÇµïÃÌµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±Æü£±ºý¤ÏÉ¬¤º¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÂç¤ÎÌ¡²è¹¥¤¤ÎËÌÂ¼¤¬¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ð¥¹¥±Ì¡²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÖÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉ¬¤ºÉé¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âËÌÂ¼¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥·¡¼¥ó¤ò²òÀâ¡£ÆóµÜ¤â¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤±¤ë¡×¡Ö¤ª¼ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ«¿ì¤¹¤ë¡£
¡¡THE RAMPAGE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼Ž¥±ºÀîæÆÊ¿¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤¬Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÆÍ·â¼èºà¤¹¤ë¡£ÅìµþŽ¥ÎýÇÏ¤Ë¤¢¤ëÆ±Å¹¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉô³èÆ°½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢°ìÅÙ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ºÆ½¸¹ç¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀÄ½Õ¤ÎÌ£¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Âç»ö¤ÊÅ¹¤Ç¡¢±ºÀî¤¬¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤ÇÂçË½Áö¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥«¥ì¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÌÂ¼¤¬Àä»¿¤¹¤ëÅìµþŽ¥Âçµ×ÊÝ¤ÎºÇ¶¯¥«¥ì¡¼¤âÄ´ºº¤¹¤ë¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤ÎºÇ¶¯¥«¥ì¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¤·¤«¤·¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥¤¥º¤Ë¾¡¤Ã¤¿2¿Í¤À¤±¡£¥«¥ì¡¼¤ò·ü¤±¤¿¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥¯¥¤¥º3ÈÖ¾¡Éé¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö1Ê¬´Ö¤Çµ²±¤ò¹Ê¤ê½Ð¤»¡ª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¥á¥â¥ê¡¼¥¯¥¤¥º¡×¡£À©¸Â»þ´Ö1Ê¬¤Ç¡¢¤ªÂê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤è¤êÂ¿¤¯½ñ¤½Ð¤»¤¿¿Í¤Ë2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2°Ì¤Ë¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥«¥ì¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ËÌÂ¼¤ÏÉ¬»à¤Ë²óÅú¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤¬¡¢µÈÂ¼¿ò¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¯¤½¡¼¡ª¡×¤È´¶¾ð¤òÂçÇúÈ¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥¯¥¤¥º¡£¼ýÏ¿Ä¾Á°¡¢¿·¤¿¤ËÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¶¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î2¿Í¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£10¿Í¤Î´é¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ó½Ð¤¹¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¡×¡£¼êËÜ¤Î¿Í¤¬¸«¤»¤ë¥Ï¥ó¥É¥·¥°¥Ê¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´°Á´ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«Ä©Àï¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆËÌÂ¼¤ÏÂç¹¥Êª¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¡Ö¥Ë¥Î¤È¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¥Û¥¤¡ª5²óÏ¢Â³²óÈò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇËÌÂ¼¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î2»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡È¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤ÆµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢µÈÂ¼¿ò¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤¬½Ð±é¡£SP¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÌÂ¼¡¢timelesz¡¢¹âÈª½¼´õ¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬VTR½Ð±é¤¹¤ë¡£