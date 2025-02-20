TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¤¬ËÜ¼Ò¤òÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼½£¤«¤éÆîÉô¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÂç¼ê¡Ö¥ä¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡×¤Ï18Æü¡¢»±²¼¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¤ÎËÜ¼Ò¤ò¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼½£¥ë¥¤¥Ó¥ë¤«¤é¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥×¥ì¥¤¥Î¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¤Ï1930Ç¯¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹»á¤¬¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼½£¤Ç³«¶È¤·¤¿Å¹¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦¤Ë3ËüÅ¹°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ÜÅ¾¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤ÏÀÇÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¡Ö¥Æ¥¹¥é¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËËÜ¼Ò¤ò¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëÆ°¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼½£¤ÎÃÏ¸µ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö·èÄê¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£