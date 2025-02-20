µð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õ¡¢Êá¼êÁè¤¤¤Ø³Ð¸ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡×¡¡Ëè¥ª¥Õ¼«¼ç¥È¥ìÆ±¹Ô¤¹¤ë»Õ¾¢¤¬²ÃÆþ
¡¡µð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤¬£±£¹Æü¡¢ÂÇÎÏ¸þ¾å¤Ç£±·³¤ËÀ¸¤»Ä¤ë·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊá¼ê£´¿Í¤ÇºÇÇ¯¾¯¤Î£²£³ºÐ¡£Ëè¥ª¥Õ¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¤¬¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤«¤é¤È¤«¡¢¼ã¤¤¤«¤é¤È¤«¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï£±¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶¶¯ÎÏ¤ÊÊá¼ê¿Ø¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£¹ÃÈå¡¢Âç¾ëÂî¡¢´ßÅÄ¤ÏÁ´°÷¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¡££³Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë£±·³¤òÌÜ»Ø¤¹»³À¥¤Ï¡Ö¤½¤³¤½¤³¤Î³èÌö¤¸¤ã»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢ÇÜ¤°¤é¤¤¤Î³èÌö¤·¤Ê¤¤¤È»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝÁ÷µå¥¿¥¤¥à£±¡¦£¸ÉÃÂæ¤Èµå³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¸ª¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬²ÝÂê¤È¿´ÆÀ¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç£±ÈÖÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡££±£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ï£¸²ó¤Ëº¸Á°ÂÇ¡£ÂÇÀþ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¡ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£