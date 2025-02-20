[2.19 プレミアリーグ第29節](ヴィラ・パーク)

※28:30開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 3 アクセル・ディサシ

DF 5 タイロン・ミングス

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 16 Andrés García

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 9 マーカス・ラッシュフォード

MF 21 マルコ・アセンシオ

MF 27 モーガン・ロジャーズ

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 25 ロビン・オルセン

GK 48 オリヴィエ ヅィフ

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 22 イアン・マートセン

DF 26 ラマレ ボハルデ

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

MF 56 J. Jimoh-Aloba

FW 17 ドニエル・マーレン

監督

ウナイ・エメリ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー・ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります