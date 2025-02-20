アストン・ビラvsリバプール スタメン発表
[2.19 プレミアリーグ第29節](ヴィラ・パーク)
※28:30開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 16 Andrés García
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 9 マーカス・ラッシュフォード
MF 21 マルコ・アセンシオ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
GK 48 オリヴィエ ヅィフ
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 56 J. Jimoh-Aloba
FW 17 ドニエル・マーレン
監督
ウナイ・エメリ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
監督
アルネ・スロット
※28:30開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 16 Andrés García
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 9 マーカス・ラッシュフォード
MF 21 マルコ・アセンシオ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
GK 48 オリヴィエ ヅィフ
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 56 J. Jimoh-Aloba
FW 17 ドニエル・マーレン
監督
ウナイ・エメリ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります