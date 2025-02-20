¡ÈÀ¼Í¥³¦¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³×Ì¿»ù¡É¡¡²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÇ°´ê¤ÎÉ½»æ½éÈ´¤Æ¤¡ª
¡¡À¼Í¥¤Îã¦Éô²Öô¥¤¬20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë12¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀ¼Í¥³¦¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³×Ì¿¡Éã¦Éô²Öô¥¤Ë¹Åç¤ÎºÇ¶¯Èþ¾¯½÷»°»ÐËå¤â
¡¡ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤¬°ÛÎã¤Î1ËüÄ¶¤¨¡ª
À¼Í¥³¦¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ã¦Éô²Öô¥¤¬²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÇ°´ê¤Î½éÉ½»æ¤ËÂçÈ´¤Æ¤¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤ê¤ê¤ó¤¬Ì¥¤»¤ë»ê¹â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¸ø¼°Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡ª¡×¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆWEB¸ÂÄê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡ÆÃÊÌ¾®ºý»Ò¤Ë¤ÏÇðÌÚÍ³µª¤¬ÅÐ¾ì¡£14Ç¯´Ö¤ÎÇðÌÚ¤È¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÁ´µÏ¿¤ò°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿´°Á´ÈÇ¼Ì¿¿½¸¡ØTime Capsule¡Ù¤«¤é¸·Áª¥«¥Ã¥È¤òÈ´¿è¤·¡¢¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÉÕÏ¿¾®ºý»Ò¡ØÇðÌÚÍ³µª¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë with YJ¡Ù¡£
¡¡14Ç¯¤â¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢É½»æ¤ò¾þ¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇÈà½÷¤À¤±¡ª¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëÇðÌÚÍ³µª¤È¡¢ÀÄÇ¯Ì¡²è»ïNo.1¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÎò»Ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¾®ºý»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¹Åç½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚ»°»ÐËå¡¢Ä¹½÷¡¦ÍÕ²»¡Ê21¡Ë¡¢¼¡½÷¡¦¼÷²»¡Ê16¡Ë¡¢»°½÷¡¦Ëþ²»¡Ê15¡Ë¤¬¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ïº£ºÇ¤âÏÃÂê¤Î»öÌ³½ê¡Öseju¡×¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡¢½í¤Î¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀ¼Í¥³¦¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³×Ì¿¡Éã¦Éô²Öô¥¤Ë¹Åç¤ÎºÇ¶¯Èþ¾¯½÷»°»ÐËå¤â
¡¡ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤¬°ÛÎã¤Î1ËüÄ¶¤¨¡ª
À¼Í¥³¦¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ã¦Éô²Öô¥¤¬²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÇ°´ê¤Î½éÉ½»æ¤ËÂçÈ´¤Æ¤¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤ê¤ê¤ó¤¬Ì¥¤»¤ë»ê¹â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¸ø¼°Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡ª¡×¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆWEB¸ÂÄê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡14Ç¯¤â¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢É½»æ¤ò¾þ¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇÈà½÷¤À¤±¡ª¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëÇðÌÚÍ³µª¤È¡¢ÀÄÇ¯Ì¡²è»ïNo.1¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÎò»Ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¾®ºý»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¹Åç½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚ»°»ÐËå¡¢Ä¹½÷¡¦ÍÕ²»¡Ê21¡Ë¡¢¼¡½÷¡¦¼÷²»¡Ê16¡Ë¡¢»°½÷¡¦Ëþ²»¡Ê15¡Ë¤¬¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ïº£ºÇ¤âÏÃÂê¤Î»öÌ³½ê¡Öseju¡×¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡¢½í¤Î¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£