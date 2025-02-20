¥Õ¥¸¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡×¸åÈÖÁÈ¡¢Ã«¸¶¾Ï²ð¡õÉðÅÄÅ´Ìð¡õ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×£³¡¦31³«»Ï
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°8»þ14Ê¬¤«¤éÆ±9»þ50Ê¬¡Ë¤¬3·î31Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
3·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¡ÊÆ±¸áÁ°8»þ¤«¤é9»þ50Ê¬¡Ë¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÆ±31Æü¤«¤é»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤·¡¢¸áÁ°5»þ25Ê¬¤«¤é8»þ14Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
Ä«¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À»þ´ÖÂÓ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·ÈÖÁÈ¤Ï¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¡É¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤«¤é°ú¤Â³¤Ã«¸¶¾Ï²ð¡Ê52¡Ë¤¬Ã´¤¦¡£Ã´ÅöÍËÆü¤´¤È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê75¡Ë¤È¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê40¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£À¤Âå¤â°Û¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê3¿Í¤¬¡¢Æü¡¹µ¯¤³¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÈÀ¸ÅÅÏÃ¤¹¤ë»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤âÍ½Äê¡£²½³ØÈ¿±þ¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ä«¤Î´é4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ«¸¶¤Ï¡¢¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÏÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿´¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÅÄ¤ÏÆ±¶É·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤´°Õ¸«ÈÖ¤Î°ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤ï¤ì¤é¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÉ¬Í×¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÌÀÆü¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤òÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄê¤á¤¿¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¶µÍÜÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃÎÀÇÉ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¡ÖÈÖÁÈ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Ã«¸¶¤µ¤ó¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤Î¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÇØ¶Ú¤òÀµ¤·¤¿¡£